İstanbul'daki fon soruşturmasında 7 kişi tutuklandı, 10 kişiye adli kontrol uygulandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında karar verildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Giriş: 17 Kasım 2026 - 22:17 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
7 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 8'i, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle, 9'u ise adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte ifadeleri alınan şüphelilerden 7'sinin tutuklanmasına karar verilirken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (
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