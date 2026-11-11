Gecekonduda feci yangın! Can kaybı var!
İstanbul Eyüpsultan'da tek katlı metruk gecekonduda yangın çıktı. Feci olayda 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş: 11 Kasım 2026 - 09:25 Güncelleme:
Eyüpsultan'da tek katlı metruk gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre İslambey Mahallesi Mehmet Aliağa Sokak'taki tek katlı metruk gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında gecekondunun çatısında kısmi çökme meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin gecekonduda yaptığı incelemede bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Soğutma çalışmaları sırasında gecekondunun içinde bulunan yavru kedi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
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