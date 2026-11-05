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        Haberler Gündem 3. Sayfa Akvaryumdaki "Netanyahu"dan hain saldırı

        Akvaryumdaki "Netanyahu"dan hain saldırı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1.5 yıldır akvaryumunda beslediği ve kepçe yerine eliyle almaya çalıştığı piranha tarafından ısırılan Mehmet Demir, yaşadığı olayın pirana beslemesine engel olmayacağını, yeniden prina besleyeceğini söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 10:47 Güncelleme:
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        Hatay'da yaşanan depreminin ardından ailesiyle birlikte Antalya'nın Manavgat ilçesine taşınan Mehmet Demir, yönettiği eğitim kurumunun ofisini başka bir yere taşıdı.

        PİRANA'YI ELİYLE ALMAK İSTEDİ

        İHA'daki habere göre taşınmanın ardından içerisinde pirana ve çöpçü balığı bulunan akvaryumu temizlemek isteyen Demir, balıkların büyüklüğü nedeniyle kepçe kullanmak yerine onları eliyle almam istedi.

        "NETANYAHU"DAN HAİN SALDIRI

        Piranalardan ilkini sorunsuz şekilde akvaryuma aktaran Demir, "Netanyahu" adını verdiği diğer pirananın saldırısına uğradı. Balığın avcunu ve parmağını ısırarak yaraladığı Demir, olayın ardından Manavgat Devlet Hastanesine giderek tedavisini yaptırdı.

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        Demir, sağlık ekiplerinin gerekli müdahaleyi gerçekleştirmesinin ardından hastaneden taburcu edildi.

        "BALIKLAR KEPÇEYE SIĞMADI"

        Yaklaşık 1.5 yıl önce yavru olarak iki pirana satın aldığını belirten Demir, "Hafta sonunda işyerimizi taşıdık. Yeni işyerimizde akvaryumu yerine koymadan içerisini temizlemek istedim. Her zaman olduğu gibi kepçe yardımıyla balıkları almak için çabaladım. Ama büyük oldukları için kepçe ile alamadım.

        "DEMİR PARA KADAR ETİMİ KOPARDI"

        İlk piranayı elimle sorunsuz olarak aldım. Ne var ki ikinci balığı aldığımda avcumun ortasını ve parmağımı ısırdı. Avcumun ortasından demir para büyüklüğünde et kopardı. Eşimle birlikte vakit geçirmeden Manavgat Devlet Hastanesine geldim ve gerekli müdahale yapıldı" dedi.

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        "BESLEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

        Balıkların başka bir akvaryuma aktarılması sırasında uygun büyüklükte kepçe kullanılmasını öneren Demir, hayvanları çok sevdiğini, değişik hayvanlar beslediğini belirterek "Bu olay benim pirana beslemeyeceğim anlamı taşımıyor. Yine besleyebilirim" dedi.

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