Bayrak provokatörü kendisi çıktı
Tekirdağ'da, Türk bayraklarını çöpe atan, ardından çöpten çıkararak, "Vatan hainleri bayrak atmışlar" diyerek görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişinin Y.T. isimli kişi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi
Giriş: 02 Ekim 2026 - 11:48 Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Türk bayraklarının çöpe atıldığı görüntülerin sosyal medya ve yerel basında yayımlanması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.
BAYRAKLARI ATAN KİŞİ DE KENDİSİ
İHA'da yer alan habere göre yapılan araştırmada, görüntüleri kaydederek basına servis eden kişinin Y.T. olduğu tespit edildi.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bayrakları çöpe atan kişinin de aynı şüpheli olduğunu belirledi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan Y.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" ve "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.
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2 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Y.T.’nin ayrıca kasten yaralama ve narkotik madde kullanma suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi.
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