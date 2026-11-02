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        Haberler Gündem Politika İYİ Partili Usta: Tepkim karşılık buldu

        İYİ Partili Usta: Tepkim karşılık buldu

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anıtkabirdeki görüntüsüne ilişkin, "İhraç gibi bir süreç olacağını sanmıyorum. Benim, partimin toplumdaki itibarını zedeleyecek bir hareketim yok. Tam tersi benim tutumum tabanımızda çok ciddi bir karşılık buldu. İnsanlar tutumumu benimsedi. Çünkü milletimiz zaten bu tepkiyi göstermişti. Ben onların sesi oldum" dedi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 10:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İYİ Partili Usta: Tepkim karşılık buldu

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, Devlet Bahçeli'nin koluna girdiği görüntülere ilişkin, "İkinci paylaşımımı yapmadan önce kendisiyle telefonda görüştüm. Konuyu ifade ettim, ikinci paylaşımımı yaptım. Paylaşımımda belirttiğim, yazdığım hemen her şeyi kendisine telefonda da söyledim. 'Benim düşüncelerim bu şekilde' dedim" yanıtını verdi.

        "İHRAÇ GİBİ BİR SÜREÇ YAŞANACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

        Daha öncesinde Dervişoğlu ile fikir ayrıkları olduğu yerler olduğunu fakat herhangi bir sorun olmadığını belirten Usta, disipline sevk edilme durumunda nasıl bir yol izleyeceği sorusuna, "Bu konuyla ilgili ilave edeceğim bir şey yok, ben söyleyeceklerimi zaten ifade ettim. İhraç gibi bir süreç olacağını sanmıyorum. Benim, partimin toplumdaki itibarını zedeleyecek bir hareketim yok. Tam tersi benim tutumum tabanımızda çok ciddi bir karşılık buldu. İnsanlar tutumumu benimsedi. Çünkü milletimiz zaten bu tepkiyi göstermişti. Ben onların sesi oldum. Dolayısıyla böyle bir süreçle karşılaşacağımı asla düşünmüyorum" dedi.

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        DERVİŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Anıtkabir’deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni sırasında verdiği görüntüye ilişkin "Bahçeli üzerinden, ona duyulan kinin ve nefretin cisme büründürülmesi için insani davranışımın sorgulamaya açık tutulmasını yadırgıyor ve böyle bir ortamın içerisinde bulunduğumuz için de milletim adına üzülüyorum... Devlet Bahçeli orada, söyleyecek lafı olan gitsin ona söylesin. Benim insani, vicdani ve ahlaki sorumluluklarım hiç kimsenin tartışmasına açık değildir" demişti.

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