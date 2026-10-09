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        Haberler Gündem Politika Kurtulmuş: Yasanın içine 3 önemli sigorta koyduk

        Kurtulmuş: Yasanın içine 3 önemli sigorta koyduk

        Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin, "Bu yasada bütün tereddütlerin de ortadan giderildiği, her bir satırının değil, her bir kelimesinin bile tartılarak hazırlandığı bir süreci yaşadık. Bu süreçte de yasanın içerisine üç tane önemli sigortayı koyduk" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 15:25 Güncelleme:
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        "Yasanın içine 3 önemli sigorta koyduk"

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Konya'da Selçuk Üniversitesi'nin 2026-2027 Akademik Yılı'nın açılış törenine katıldı. Törende konuşan Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze başta olmak üzere diğer ülkelere yönelik yaptığı saldırılara tepki gösterdi.

        "BU COĞRAFYADA ARZ-I MEV'UD KURULMAYACAK"

        DHA'daki habere göre Kurtulmuş, “İsrail, Gazze'yi işgali ile başladığı süreçte hemen hemen bölgedeki birçok ülkeye doğrulan saldırı yapmış, birçok ülkeyi silahlarıyla vurmuştur. Lübnan'ı, Suriye'yi, İran'ı, Filistin'i, Katar'ı, Yemen'i ve daha birçok ülkeyi tamamıyla uluslararası hukuka aykırı bir şekilde vurmuştur. Bizim on yıllar boyunca, Konyalılar çok iyi bilir. Siyonizmin ne olduğunu, siyonizmin ne hedefleri olduğunu on yıllardır Konyalılar gayet iyi benimsemiş ve anlamışlardır.

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        O zamanlar söylediklerimizin bir kısmının da ya bunlar komplo teorileridir diyerek hafife alındığını, dün gibi hatırlıyorum. Ama ne yazık ki dün anlattığımız o hususların neredeyse tamamı bugün gerçekleşmiş ve İsrail, Nil'den Fırat'a kadar bütün coğrafyayı hakimiyeti altına almak için her türlü girişimi aleni hale getirmiştir. Türkiye olarak, bu coğrafyanın en önemli ögesi olarak diyoruz ki, İsrail boşuna ham hayaller peşinde koşmasın.

        Bu coğrafyada İsrail'e Arz-ı Mev'ud kurdurulmayacak. Arz-ı Mev'ud'e asla ulaşamayacaklar. Biliyoruz ki Allah, hiçbir toprağı hiçbir millete vaat etmedi. Bütün bu toprakları onların Arz-ı Mev'ud diye hayal gördükleri toprakların içinde yaşayan halkların kendi ülkeleridir, kendi vatanlarıdır. Araplar, Türkler, Kürtler diğer bütün unsurlarıyla birlikte bu toprakların asli sahipleriyiz ve İsrail bu topraklara asla hükümran olamayacak, asla egemen olamayacak.”

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        "SİLAH BIRAKMAZLAR DİYE BİR ŞEY YOK"

        Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunu'na da değinen Kurtulmuş, “Bu yasada bütün tereddütlerin de ortadan giderildiği, her bir satırının değil, her bir kelimesinin bile tartılarak hazırlandığı bir süreci yaşadık. Bu süreçte de yasanın içerisine üç tane önemli sigortayı koyduk. Bunlardan birisi, terör örgütünün silahlarını bıraktığı ve kendisini feshettiği, devletin güvenlik birimleri tarafından tespit ve teyidi ve bunun da ülkenin en üst güvenlik kurulu olan Milli Güvenlik Kurulu tarafından ilan edilmesiyle birlikte bu yasa uygulamaya girecek.

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        Bazılarımızın zihninde hala 'Ya silah bırakmazlarsa' diye bir şey var ya, 'Ya silah bırakmazlar' diye bir şey yok. Yasanın zaten uygulanması için birinci sigortamız budur. İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan ve toplanmaya devam edecek olan kurul, kurul 6 bakan ve devletin en üst güvenlik birimlerinden oluşan bir yapıya sahip.

        Burada da her bir mesele, masaya gelecek ve ortak bir şekilde onlar müzakere edilecek, onların attığı adımlarla, tavsiyelerle yol alınacaktır. Sigorta iki. Yetmedi üçüncü bir sigorta daha vardı. O da önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulacak olan İzleme Komisyonu'dur. Bu İzleme Komisyonu'nda bütün partilerin katılımıyla oluşacak, grubu bulunan partilerin katılımıyla oluşacak bu İzleme Komisyonu ile de sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için milli irade duruma vaziyet edecektir” diye konuştu.

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