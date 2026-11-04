Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Politika
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika "Mekke Anlaşmasını kabul etmeyeceğiz"

        "Mekke Anlaşmasını kabul etmeyeceğiz"

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili, "Biz Saadet Partisi olarak böyle bir sorumluluğu almayacağımızı, Mekke Anlaşması'nı bu haliyle kabul etmeyeceğimizi aziz milletimize ilan ediyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 12:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi grup toplantısında konuştu. Arıkan, AK Parti'nin iktidara gelişinin 24'üncü yılına ilişkin, "Siyasetin hafızası silinmez. Hele ki bir iktidarın kendi el yazısıyla tarihe bıraktığı sözler hiç silinmez. AK Parti'nin 2002 seçim beyannamesini sizlere hatırlatmak istiyorum.

        Beyannamenin 8'inci sayfasında şu iki cümle art arda yer alıyordu, 'Krizin sorumlusu halkımız değildir. Krizin sorumlusu ülkeyi yönetenlerdir.' Kesinlikle doğru, o gün de bugün de gerçekçi bir çıkış. Milletimiz o gün tam da bu yüzden, güçlü, özgür, üreten bir Türkiye umuduyla AK Parti'ye oy vermişti. Ancak 2001 krizinin ardından, 'Sorumlu iktidardır, biz krizleri çözeceğiz' diyerek iktidara gelen AK Parti, bugün binbir krizin baş sorumlusu olarak iktidarda duruyor" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "MİLLETİN GERÇEK MESELELERİ KAYBOLUYOR"

        Arıkan, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmayla ilgili de "Türkiye'de siyaset milletin sorunlarına çözüm üretmek yerine bir skandalı başka bir skandalla unutturma yarışına sürükleniyor. Artık her yeni iddia, bir öncekinin üzerini örtmenin aracına dönüştü. Hesap vermesi gerekenler hesap sormaya, açıklama yapması gerekenler başkalarının ayıplarını sergilemeye soyunuyor.

        Bugün bir tarafta fon soygunu iddiaları, diğer tarafta gayriahlaki ilişkiler ve istismar iddiaları üzerinden yürütülen tartışmalar var. Bir taraf fon krizini gündemden düşürmek için karşı tarafın ahlaki zaaflarını öne çıkarıyor, diğer taraf kendi cephesindeki ahlaki çürümüşlük iddialarını perdelemek için fon dosyasına sarılıyor.

        REKLAM

        Herkes birbirinin kirli çamaşırlarını ortaya döküyor ama kimse kendi kapısının önünü süpürmeye yanaşmıyor. Buradan açıkça ifade ediyoruz; pislik, pislik ile yıkanmaz. Bizim aradığımız kötüler arasında bir sıralama yapmak değildir. Milletimiz kötünün iyisini seçmek mecburiyetinde değil, biz milletimize doğrunun kendisini teklif ediyoruz. Buradan hem iktidara hem muhalefete sesleniyoruz; bu millet, sizin birbirinizin ayıplarını saymanızdan yoruldu. Sürekli değişen gündemlerin, cevapsız bırakılan soruların, sonuçsuz kalan tartışmaların arasında milletin gerçek meseleleri kayboluyor" diye konuştu.

        REKLAM

        "BÖLGE ÜLKELERİNİN BİR ARAYA GELMESİNİ SAVUNUYORUZ"

        Arıkan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin teklifin bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşüleceğini belirterek, "Biz Saadet Partisi olarak böyle bir sorumluluğu almayacağımızı, Mekke Anlaşması'nı bu haliyle kabul etmeyeceğimizi aziz milletimize ilan ediyoruz. Biz, bölge ülkelerinin ortak geleceği için bir araya gelmesini savunuyoruz. Hep bunu dile getirdik. Ancak, bir Müslüman ülkenin güvenliğini başka bir Müslüman ülkenin güvensizliği üzerine inşa etmeyi kabul etmiyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Saadet Partisi
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        ABD'de kritik ara seçim!
        ABD'de kritik ara seçim!
        ABD ara seçimlerinde sandıktan hangi mesajlar çıktı?
        ABD ara seçimlerinde sandıktan hangi mesajlar çıktı?
        İşte Fenerbahçe'nin Liverpool 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Liverpool 11'i!
        Cem Gölbaşı'na saldırı hazırlığındaki tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Cem Gölbaşı'na saldırı hazırlığındaki tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Zimmetine 6.5 milyon TL geçirip bahis oynamıştı! Katibe için karar çıktı
        Zimmetine 6.5 milyon TL geçirip bahis oynamıştı! Katibe için karar çıktı
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim
        Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim
        Batrakov'a büyük övgü!
        Batrakov'a büyük övgü!
        İstanbul'un sanatsal maketini çizdi
        İstanbul'un sanatsal maketini çizdi
        "İstanbul Stuttgart'ı yuttu!"
        "İstanbul Stuttgart'ı yuttu!"
        20 yıl cinayeti sakladılar! Cesedi 40 kilometre taşıdılar
        20 yıl cinayeti sakladılar! Cesedi 40 kilometre taşıdılar
        Leyla, Mirza'ya gerçekleri anlatıyor!
        Leyla, Mirza'ya gerçekleri anlatıyor!
        "Distopik bir şeyin içindeydik"
        "Distopik bir şeyin içindeydik"
        Bir aile yok oldu! Baba kızın ölümünden trajedi çıktı
        Bir aile yok oldu! Baba kızın ölümünden trajedi çıktı
        33 bin hasta organ bekliyor! Bağışa en büyük engel: Ya hastam uyanırsa...
        33 bin hasta organ bekliyor! Bağışa en büyük engel: Ya hastam uyanırsa...
        Gerçek adları bambaşka!
        Gerçek adları bambaşka!