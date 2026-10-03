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        Haberler Gündem Politika "600 delege değil 1 milyona yaklaşan üye karar verecek"

        "600 delege değil 1 milyona yaklaşan üye karar verecek"

        Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel başkanlık seçiminde üyelerin doğrudan oy kullanacağını belirterek emekliler, kadınlar ve gençlere yönelik mesajlar verdi. Özel, "81 ilde, 973 ilçede kuracağımız sandıklarda YENİ Parti'nin Genel Başkanına 600 delege değil, 1 milyona yaklaşan üyemiz doğrudan karar verecek" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 14:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "600 delege değil 1 milyona yakın üye karar verecek"

        Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin ziyaretinin ikinci gününde Kemalpaşa ilçesinin ardından Hopa’da vatandaşlarla buluştu.

        Vatandaşlarla kısa sohbetler eden Özel, daha sonra Hopa Belediyesi önünde toplanan kalabalığa seslendi.

        İHA'da yer alan habere göre konuşmasında emeklilerin ekonomik sorunlarına, kadınların sosyal güvence haklarına ve partisinin seçim sürecine değinen Özel, "Burada sokakta, meydanda, mitingde, hayatta kadın ve erkek yan yana, kadın-erkek eşitliği Hopa’da meydanda.

        "İSTİHDAMDA OLMAYAN KADIN EMEKLİ OLABİLECEK"

        Yeni Parti’nin anlayışı her yerde kadın ve erkeğin yan yana olduğu, eşit olduğu ve tüm görevleri eşit paylaştığı anlayıştır. Türkiye’de ev kadınları da istihdam dışında bırakılan kadınlar da güvencesiz tarımda çalışan kadınlar da sosyal güvenceye, emeklilik hakkına kavuşacaklar" dedi.

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        "15 KASIM'DA GENEL BAŞKANLIK SEÇİMİ"

        "Özellikle buradan bütün kadınları başta olmak üzere bütün gençleri başta olmak üzere herkesi Yeni Parti’de olmaya ve Yeni Parti’ye üye olmaya davet ediyoruz" diyen Özel "Ekim’in 7’sine kadar Yeni Parti’ye kaydolan herkes Artvin İl Başkanlığı seçiminde ve 81 ilimizdeki İl Başkanlığı seçiminde doğrudan sandık başına gidecek.

        "YENİ SİYASETTE BİRLEŞMEYE DAVET EDİYORUM"

        Ayrıca Ekim ayında üye olanlar da Kasım’ın 15’inde yapılacak Genel Başkanlık seçiminde, Türkiye’nin 81 ilde, 973 ilçede kuracağımız sandıklarda YENİ Parti’nin Genel Başkanına 600 delege değil, 1 milyona yaklaşan üyemiz doğrudan karar verecek. Bir kez daha tüm Türkiye’yi yeni siyasette birleşmeye, yeni bir yolda yürümeye davet ediyorum.

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        Bundan sonrası siyaseti mahalle meclisleriyle, ilçe meclisleriyle Ankara’ya taşıyacağız. Sözü olanı, fikri olanı, enerjisi olanı, bu iktidarı değiştirmek isteyen herkesi bu büyük yürüyüşte bizimle birlikte yürümeye davet ediyorum." İfadelerini kullandı.

        "MUHALEFETİN TÜM RENKLERİNİN PARTİSİYİZ"

        Genel Başkan Özgür Özel son olarak "Yeni Parti’nin kapısı tüm demokratlara açıktır. Ayrıca Yeni Parti muhalefete muhalefet edenlerin değil, muhalefetin tüm renkleriyle birlikte mücadele edenlerin partisidir. Bir hedefimiz vardır; o da bu iktidarı değiştirip adil, eşit, hakkaniyetli bir düzen kurmaktır.

        "DEVLET BİR PARTİNİN MALI OLMAYACAK"

        Mahkemedeki adaletle birlikte gelirdeki adaleti, vergideki adaleti, sosyal hayattaki adaleti hep birlikte sağlayacağız. Yüzleri güldürecek, kimseyi geride ve bir başına bırakmayacağız. Bundan sonra kimse yalnız kalmayacak, kimse çaresiz kalmayacak. Devlet bir partinin malı, imtiyazlıların çıkar kapısı olmayacak. Hep birlikte başaracağız. Hepinize güveniyorum" diye konuştu.

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