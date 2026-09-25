Yenilik Partisi Başkanlar Kurulu ve Egemenlik Meclisi, Yeni Parti isminin partileriyle iltibasa yol açtığı gerekçesiyle Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi’ne taşınan hukuki süreci değerlendirmek üzere olağanüstü ortak oturumla toplandı.

"BİRLEŞMEYLE 3 SORUN ORTADAN KALKIYOR"

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Yeni Parti'ye birleşme teklif etti. Yılmaz, “Birleşme olduğu zaman 15 gün içerisinde hepsi bitiyor. Birleşme olmadığı zaman, isim sorununu çözemiyorlar. İsmi kongrede değiştirebilirler ama bu defa seçime yeterlilik sorunu var. Birleşmeyle ise üç sorun birden aynı anda ortadan kalkıyor; 15’inci günde her şey bitiyor.

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"5 EKİM'E KADAR KARARLARINI VERSİNLER"

Bizim sunduğumuz yol haritası çok açık; Bir, gelin, 15 gün içerisinde isim sorununuzu çözelim. İki, gelin, yeterlilik sorununuzu 15 gün içerisinde çözelim. Üç, gelin, partilerin birleşmesini sağlayarak toplumsal muhalefeti 15 gün içerisinde derleyip toplayalım. Eğer bizimle birleşmek ve bu sorunları çözmek istiyorlarsa 5 Ekim Pazartesi gününe kadar kararlarını versinler” diye konuştu.

"ERKEN SEÇİME GİREMEZSİN"

Öztürk Yılmaz ayrıca “Birleşme olmazsa ne olacak? Yeni Parti yarın kongresinde ismi değiştirebilir, isim değiştirmek en kolay yoldur. Ancak yetkilileri ’15 Kasım’da büyük kurultayımızı yapacağız’ diyor. Büyük kurultay yapılınca seçime yeterlilik kazanılmıyor. Yasa gereği kurultayın üzerinde 6 ay daha bekleme süresi koymanız gerekiyor; bu da takvimi 14-15 Mayıs’a taşır. 14 Mayıs’ta erken seçim kararı alınırsa seçime giremezsiniz. Biz Yenilik Partisi olarak bu yeterliliği 8.5 ayda tırnaklarımızla aldık. Partilerin birleşmesi bu yüzden şarttır; birleşme gerçekleşirse Yeni Parti bizim mevcut yeterliliğimiz üzerinden hiçbir engele takılmadan yoluna devam eder” dedi.