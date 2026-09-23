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        Haberler Gündem 3. Sayfa 20 gün önce çalındı! Hırsız en yakını çıktı

        20 gün önce çalındı! Hırsız en yakını çıktı

        Kayseri'de, G.B.'ye ait 20 gün önce çalınan otomobil, polis ekipleri tarafından bir binanın otoparkında park halinde bulundu. Otomobili G.B.'nin arkadaşı H.A.'nın çaldığı ve daha sonrasında kayıplara karıştığı belirlendi. H.A., gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 09:14 Güncelleme:
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        20 gün önce çalındı! Hırsız en yakını çıktı

        Kayseri'de edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesinde bir ikametin önünden G.B.’ye ait otomobil çalındı. G.B.’nin başvurusu üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından otomobilin bulunması ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        HIRSIZ YAKIN ARKADAŞI ÇIKTI

        İHA'daki habere göre ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, otomobili G.B.’nin arkadaşı H.A.’nın çaldığı ve daha sonrasında kayıplara karıştığı belirlendi.

        ARAÇ OTOPARKTA BULUNDU

        20 gün önce çalındığı öğrenilen otomobil, polis ekipleri tarafından Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Zeren Geçidi Sokak’ta bulunan bir binanın otoparkında bulundu.

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        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheli H.A. da ekipler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Otomobil yapılan incelemelerin ardından sahibi G.B.’ye teslim edildi. Hakkında adli işlem başlatılan H.A. karakola götürüldü.

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