Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 servis aracı yakıldı 9 şüpheli tutuklandı

        3 servis aracı yakıldı 9 şüpheli tutuklandı

        İstanbul Kağıthane'de, okul servis işi nedeniyle çıktığı belirlenen anlaşmazlık, araçların kundaklanmasına kadar uzandı. İddiaya göre uzun süredir bir okulun öğrenci servis hizmetini yürüten 66 yaşındaki Y.Y., başka bir firma yetkilisi tarafından aranarak "servis işini bırakması" yönünde tehdit edildi. Tehdidin ardından Y.Y.'nin firmasına ait 3 servis aracı iki gün arayla yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Polis, olaylarla bağlantılı 12 şüpheliyi Esenyurt'ta saklandıkları hücre evine düzenlediği operasyonla yakaladı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı

        Giriş: 22 Eylül 2026 - 08:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        3 servis aracı yakıldı 9 şüpheli tutuklandı

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane’de, peş peşe meydana gelen iki kundaklama olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ilk olay 14 Eylül’de Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi.

        İKİ GÜN SONRA YİNE KUNDAKLAMA

        Cadde üzerinde park halinde bulunan bir servis aracının üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği belirlendi. Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken, iki gün sonra aynı firmaya ait araçlar bir kez daha hedef alındı.

        BU KEZ 2 SERVİS ARACINI YAKTILAR

        16 Eylül’de aynı firmaya ait 2 servis aracı daha yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Böylece aynı firmaya ait toplam 3 servis aracı iki ayrı olayda kundaklanmış oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, peş peşe gerçekleşen saldırıların nedenini ve faillerini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri elde edildi. Görüntülerde park halindeki servis aracına gelen şüpheli bir kişi aracı ateşe vererek kaçtığı görüldü.

        REKLAM

        “SERVİS İŞİNİ BIRAK” TEHDİDİ

        Bu görüntülerin ardından soruşturma derinleştirildi. Polisin yaptığı araştırmada olayların arkasından okul servis işi nedeniyle yaşanan anlaşmazlık çıktı.

        Uzun süredir bir okulun öğrenci servis hizmetini yürüten Y.Y.’nin (66), başka bir firma yetkilisi tarafından telefonla arandığı belirlendi. İddiaya göre Y.Y., servis işini bırakması yönünde tehdit edildi. Polis, servis araçlarının kundaklanmasının da bu anlaşmazlık nedeniyle gerçekleştirildiğini tespit etti.

        12 ŞÜPHELİNİN İZİ SÜRÜLDÜ

        Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında kundaklama olaylarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin izini sürerek Esenyurt’ta saklandıkları adresi belirledi.

        REKLAM

        HÜCRE EVİNE OPERASYON

        Polis, 16 Eylül’de şüphelilerin saklandığı hücre evine operasyon düzenledi. Baskında 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 20 Eylül’de adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9’u tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #kağıthane
        #servis kundaklama
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Manisa'da okula silahlı saldırı: Yaralılar var
        Manisa'da okula silahlı saldırı: Yaralılar var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bloomberg için yazdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bloomberg için yazdı
        Demir çubukla darp edilerek mi öldürüldü?
        Demir çubukla darp edilerek mi öldürüldü?
        11 il için sarı kod! Serin ve yağışlı hava geliyor!
        11 il için sarı kod! Serin ve yağışlı hava geliyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İlayda'yı 12 kurşunla öldürüp şikayetçi oldu
        İlayda'yı 12 kurşunla öldürüp şikayetçi oldu
        MASAK’tan 2 milyar TL’lik işleme durdurma
        MASAK’tan 2 milyar TL’lik işleme durdurma
        "Yine olsa yine yaparım"
        "Yine olsa yine yaparım"
        Türkiye yeni bir dönem başlattı
        Türkiye yeni bir dönem başlattı
        Trump ve Mamdani'den beklenmedik buluşma
        Trump ve Mamdani'den beklenmedik buluşma
        Eleştiriye yanıt verdi
        Eleştiriye yanıt verdi
        Anayasa Mahkemesinden "işe iade" davasında emsal karar
        Anayasa Mahkemesinden "işe iade" davasında emsal karar
        Ödül gecesinde fenalaştı
        Ödül gecesinde fenalaştı
        "İki müttefik arasında yeni bir ivme yakalamak istiyoruz"
        "İki müttefik arasında yeni bir ivme yakalamak istiyoruz"
        Öğrencinin yetim aylığı nasıl kesilir?
        Öğrencinin yetim aylığı nasıl kesilir?
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Levent İnanır'dan açıklama
        Levent İnanır'dan açıklama
        Apartman dairesinde 3 erkek ölü bulundu
        Apartman dairesinde 3 erkek ölü bulundu
        Şişli’de odasında vurulmuş halde bulundu
        Şişli’de odasında vurulmuş halde bulundu
        "Şampiyonlar Ligi hayalim gerçek oldu"
        "Şampiyonlar Ligi hayalim gerçek oldu"