İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane’de, peş peşe meydana gelen iki kundaklama olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ilk olay 14 Eylül’de Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi.

İKİ GÜN SONRA YİNE KUNDAKLAMA

Cadde üzerinde park halinde bulunan bir servis aracının üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği belirlendi. Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken, iki gün sonra aynı firmaya ait araçlar bir kez daha hedef alındı.

BU KEZ 2 SERVİS ARACINI YAKTILAR

16 Eylül’de aynı firmaya ait 2 servis aracı daha yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Böylece aynı firmaya ait toplam 3 servis aracı iki ayrı olayda kundaklanmış oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, peş peşe gerçekleşen saldırıların nedenini ve faillerini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri elde edildi. Görüntülerde park halindeki servis aracına gelen şüpheli bir kişi aracı ateşe vererek kaçtığı görüldü.

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“SERVİS İŞİNİ BIRAK” TEHDİDİ

Bu görüntülerin ardından soruşturma derinleştirildi. Polisin yaptığı araştırmada olayların arkasından okul servis işi nedeniyle yaşanan anlaşmazlık çıktı.

Uzun süredir bir okulun öğrenci servis hizmetini yürüten Y.Y.’nin (66), başka bir firma yetkilisi tarafından telefonla arandığı belirlendi. İddiaya göre Y.Y., servis işini bırakması yönünde tehdit edildi. Polis, servis araçlarının kundaklanmasının da bu anlaşmazlık nedeniyle gerçekleştirildiğini tespit etti.

12 ŞÜPHELİNİN İZİ SÜRÜLDÜ

Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında kundaklama olaylarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin izini sürerek Esenyurt’ta saklandıkları adresi belirledi.

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HÜCRE EVİNE OPERASYON

Polis, 16 Eylül’de şüphelilerin saklandığı hücre evine operasyon düzenledi. Baskında 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 20 Eylül’de adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9’u tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.