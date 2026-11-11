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        Ankara'da atlı polislerden Atatürk'e saygı

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88'inci yıldönümünde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği saygı duruşunda bulundu. Atlı polisler saatler 09.05'e geldiğinde selam dururken, bir polis de atını ön ayakları üzerine çöktürerek saygı duruşunda bulundu. O anlar kamerayla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 09:10 Güncelleme:
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        Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği personeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 88'inci yıl dönümünde atlarıyla saygı duruşunda bulunarak andı.

        Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği personeli, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Türk bayrağı ve Atatürk posterinin bulunduğu alanda atlarıyla bir araya geldi. Atlı polisler saatler 09.05’e geldiğinde selam dururken, bir polis de atını ön ayakları üzerine çöktürerek saygı duruşunda bulundu. O anlar kamerayla görüntülendi.

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        Öte yandan Atlı Polis Grup Amirliği'ne bağlı 22 atlı polis, 10 Kasım'da başkentin çeşitli noktalarında görev aldı. Görevlerde, kalabalık ortamlara ve yüksek sese uyum sağlayabilen özel eğitimli atlar kullanıldı.

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