Türkiye'de siyasi birçok davada görev üstlenen avukat Alp Selek, 95 yaşında hayatını kaybetti. Selek için 10 Ekim Cumartesi İstanbul Barosu'nda cenaze töreni düzenlenecek.

Kavel direnişinde tutuklanan işçilerin, 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde siyasi davalarda yargılananların savunmasını üstlenen avukat Alp Selek, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Alp Selek için 10 Ekim Cumartesi saat 12.00'de İstanbul Barosu'nda cenaze töreni düzenlenecek. Selek'in cenazesi daha sonra toprağa verilecek.

SELEK İÇİN TAZİYE MESAJLARI

DEM Parti, Selek'in hayatını kaybetmesi nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Hukuk ve insan hakları mücadelesinin değerli isimlerinden Alp Selek’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Alp Selek’e rahmet, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere tüm hukuk camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ömrünü ezilenlerin, işçilerin, halkların savunusuna adayan sosyalist hareketin emektarlarından Selek’in özgürlük ve adalet arayışı unutulmayacak" ifadelerine yer verildi.

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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da, "Hukuk çınarımız Alp Selek ömrü boyunca işçi sınıfının ve DİSK’in hakkını hukukunu savundu. 15-16 Haziran direnişi başta olmak üzere DİSK’in ve sendikalarımızın davalarında avukatlık yaptı. İşçi sınıfı seni sevgiyle, saygıyla uğurluyor Alp abi" notunu paylaştı.

"İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARININ ACILARINI PAYLAŞIYORUM"

İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İstanbul Barosuna ve savunma mesleğine büyük emekler vermiş bir çınarı, bir yoldaşı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduğunu" bildirerek, şunları kaydetti:

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"Avukat Alp Selek, 60 yılı aşan meslek yaşamında haksızlığa uğrayan herkesin yanındaki ödünsüz duruşuyla, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına sarsılmaz bağlılığıyla avukatın kamusal rolünü cisimleştiren, kuşaklar boyu avukatlara örnek olan bir meslek büyüğümüzdü. Hukukun etkili kılınmasında bedel ödemekten çekinmeyen, mağdurları yalnızca mahkeme salonlarında temsil etmekle kalmayan, yeri geldiğinde onlarla aynı yükü paylaşan bir mücadele insanıydı. Dostça anılarımızın yanı sıra bizlere bıraktığı mücadele mirası, hukuk yoluyla demokrasi çabalarımızda her zaman yol göstericimiz olacaktır. Biricik kızları sevgili Pınar ve Seyda başta gelmek üzere, yakınlarının, meslektaşlarının, hukuk dünyasının ve insan hakları savunucularının acılarını paylaşıyorum."

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ALP SELEK KİMDİR?

İstanbul'da 1931'de doğan hukukçu ve insan hakları savunucusu Alp Selek, 70 yılı aşkın meslek hayatı boyunca işçilerin, sendikacıların ve siyasi davalarda yargılananların avukatlığını yaptı. Kavel Direnişi'nde tutuklanan işçilerin yanı sıra 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerindeki siyasi davalarda sanıkların savunmasını üstlendi.

TİP'in kurucularından Cemal Hakkı Selek'in oğlu olan Selek, sosyalist hareket içinde de aktif görevler aldı. 12 Eylül sonrası 4,5 yıl cezaevinde kalan Selek, avukatlık hakkının elinden alınmasına karşı yürüttüğü hukuki mücadeleyi kazanarak yeniden İstanbul Barosu'na kaydoldu. Selek, yaşamının son yıllarında kızı Pınar Selek'in Mısır Çarşısı davasındaki avukatlığını üstlenmişti.