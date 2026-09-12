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        Haberler Gündem 3. Sayfa Baba oğul kavgası ölümle bitti

        Baba oğul kavgası ölümle bitti

        Malatya'nın Kale ilçesinde, oğlu Taner Ekici tarafından bıçaklanan 62 yaşındaki Mithat Ekici kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Taner Ekici ise jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 10:34 Güncelleme:
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        Baba oğul kavgası ölümle bitti

        Malatya'da acı olay, dün akşam saatlerinde Kale ilçesi Kaleköy Mahallesi’nde meydana geldi. Taner Ekici ile babası Mithat ekici (62) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        BABASINI DEFALARCA BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Taner Ekici, eline geçirdiği bıçakla babasına saldırdı. Aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanan Mithat Ekici, kanlar içinde yere yığıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kale İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mithat Ekici doktorların tüm çabasına rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

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        KATİL EVLAT GÖZALTINA ALINDI

        Taner Ekici ise jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Döner ustası olan Mithat Ekici’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Malatya
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