İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da, İstanbul Valiliği ve AKOM tarafından yapılan hızı saatte 90 km'yi bulması beklenen fırtına uyarılarının ardından bazı binaların çatıları uçtu, devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi. Ulaşımda ise birçok sefer iptal oldu. İşte mega kentte fırtına... (AA)