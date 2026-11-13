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        Bir asker görevi başında şehit oldu

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görevi başında rahatsızlanarak şehit olan Mühimmat Er Kaan Öcal için başsağlığı mesajı yayımladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 12:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bir asker görevi başında şehit oldu

        Milli Savunma Bakanı Bakan Yaşar Güler, yayımladığı taziye mesajında, Mühimmat Er Kaan Öcal'ın görevi başında rahatsızlanarak şehit olduğunu açıkladı.

        İHA'da yer alan habere göre Güler taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, görevi başındayken rahatsızlanarak 13 Kasım 2026 tarihinde şehit olmuştur.

        Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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