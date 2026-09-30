Buca Belediyesi'ne 150 milyon TL'lik haciz
İzmir'in Buca Belediyesi'ne, bir firmadan kiralanan araçlar için 150 milyon TL'nin ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatıldı. Belediye başkanı, başkan vekilleri ve başkan yardımcılarının odalarındaki eşyaların haczedileceği öğrenildi
Giriş: 30 Eylül 2026 - 13:06 Güncelleme:
İzmir'de, Buca Belediyesi tarafından bir firmadan iş makineleri, binek araçlar, çöp kamyonları ve ekskavatörlerin kiralanmasına ilişkin sözleşmeden kaynaklanan ve 2024-2025 döneminden kalan 150 milyon TL'lik borç nedeniyle haciz geldi.
ALACAKLI POLİSLE BELEDİYEYE GELDİ
DHA'daki habere göre alacaklı firmanın avukatı Ümmü Gökçe Aydoğdu, polis eşliğinde 5’inci İcra Müdürlüğü ekipleriyle, saat 11.30 sıralarında Buca Belediyesi'ne geldi.
ODALARDAKİ EŞYALAR HACZEDİLECEK
Belediye başkanı, başkan vekilleri ve başkan yardımcılarının odalarındaki eşyaların haczedileceği öğrenildi.
Belediye binasındaki işlemler sürüyor.
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