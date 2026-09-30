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        Haberler Gündem 3. Sayfa Buca Belediyesi'ne 150 milyon TL'lik haciz

        Buca Belediyesi'ne 150 milyon TL'lik haciz

        İzmir'in Buca Belediyesi'ne, bir firmadan kiralanan araçlar için 150 milyon TL'nin ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatıldı. Belediye başkanı, başkan vekilleri ve başkan yardımcılarının odalarındaki eşyaların haczedileceği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 13:06 Güncelleme:
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        Buca Belediyesi'ne 150 milyon TL'lik haciz

        İzmir'de, Buca Belediyesi tarafından bir firmadan iş makineleri, binek araçlar, çöp kamyonları ve ekskavatörlerin kiralanmasına ilişkin sözleşmeden kaynaklanan ve 2024-2025 döneminden kalan 150 milyon TL'lik borç nedeniyle haciz geldi.

        ALACAKLI POLİSLE BELEDİYEYE GELDİ

        DHA'daki habere göre alacaklı firmanın avukatı Ümmü Gökçe Aydoğdu, polis eşliğinde 5’inci İcra Müdürlüğü ekipleriyle, saat 11.30 sıralarında Buca Belediyesi'ne geldi.

        ODALARDAKİ EŞYALAR HACZEDİLECEK

        Belediye başkanı, başkan vekilleri ve başkan yardımcılarının odalarındaki eşyaların haczedileceği öğrenildi.

        Belediye binasındaki işlemler sürüyor.

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        #İzmir
        #buca belediyesi
        #Son dakika haberler
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