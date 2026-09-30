İzmir'de, Buca Belediyesi tarafından bir firmadan iş makineleri, binek araçlar, çöp kamyonları ve ekskavatörlerin kiralanmasına ilişkin sözleşmeden kaynaklanan ve 2024-2025 döneminden kalan 150 milyon TL'lik borç nedeniyle haciz geldi.

ALACAKLI POLİSLE BELEDİYEYE GELDİ

DHA'daki habere göre alacaklı firmanın avukatı Ümmü Gökçe Aydoğdu, polis eşliğinde 5’inci İcra Müdürlüğü ekipleriyle, saat 11.30 sıralarında Buca Belediyesi'ne geldi.

ODALARDAKİ EŞYALAR HACZEDİLECEK

Belediye başkanı, başkan vekilleri ve başkan yardımcılarının odalarındaki eşyaların haczedileceği öğrenildi.

Belediye binasındaki işlemler sürüyor.