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        Haberler Gündem Politika CHP'nin Ankara'da 2 belediyesi kaldı

        CHP'nin Ankara'da 2 belediyesi kaldı

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından, Ankara'da CHP'nin 2 belediyesi kaldı. 31 Mart seçimlerinde büyükşehir ve 16 ilçe belediyesi CHP yönetimindeydi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 07:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        CHP'nin Ankara'da 2 belediyesi kaldı
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından, 8 ilçe belediye başkanı daha CHP'den istifa etti. 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'nın 16 ilçe belediyesini ve Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan CHP'nin elinde sadece Etimesgut ve Yenimahalle ilçe belediyeleri kaldı.

        CHP, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ankara'da Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 16 ilçe belediyesini kazanmıştı. Bugün ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasının ardından sekiz ilçe belediye başkanının da istifası Ankara'daki tabloyu değiştirdi.

        Yavaş'ın ardından Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Akın ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör CHP'den istifa etti.

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        Böylece CHP'nin elinde sadece Etimesgut ve Yenimahalle ilçe belediyeleri kaldı.

        4 BELEDİYE AK PARTİ'YE GEÇTİ

        Tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin daha önce YENİ Parti'ye katılmıştı.

        Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ise CHP'den istifalarının ardından AK Parti'ye geçmişti.

        Bugünkü istifalarla birlikte Ankara'nın Büyükşehir Belediyesi dahil 26 belediyesinde başkanların partilere göre dağılımı şöyle oluştu:

        AK Parti: 12

        Bağımsız: 10

        YENİ Parti: 2

        CHP: 2

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