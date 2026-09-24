Muğla'da kan donduran olay, önceki gece saat 19.30 sıralarında Milas ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Akkent Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi.

DUŞ SIRASI KAVGASI ÇIKTI

DHA'daki habere göre aynı evde oturan doğal gaz firmasında çalışan taşeron işçiler Cebrail Dündar (22), Y.D., Ç.K. (24) ile Y.K. (22) arasında iddiaya göre duş sırası nedeniyle tartışma başladı.

Cebrail Dündar, 22 yaşında hayatını kaybetti.

ÜÇ KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Dündar, Y.D. ve K.D., bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler Ç.K. ve Y.K. ise olayın ardından kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Cebrail Dündar, kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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KAÇAN İKİ KİŞİ ARANIYOR

Diğer iki yaralınınsa tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheliler Ç.K. ve Y.K.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.