Duş alma kavgasında bıçaklanarak öldürüldü
Muğla'da, aynı evde oturan iş arkadaşları arasında, duş sırası nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 22 yaşındaki Cebrail Dündar hayatını kaybetti; Y.D. ile K.D ise yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheliler 24 yaşındaki Ç.K. ve 22 yaşındaki Y.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı
Muğla'da kan donduran olay, önceki gece saat 19.30 sıralarında Milas ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Akkent Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi.
DUŞ SIRASI KAVGASI ÇIKTI
DHA'daki habere göre aynı evde oturan doğal gaz firmasında çalışan taşeron işçiler Cebrail Dündar (22), Y.D., Ç.K. (24) ile Y.K. (22) arasında iddiaya göre duş sırası nedeniyle tartışma başladı.Cebrail Dündar, 22 yaşında hayatını kaybetti.
ÜÇ KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI
Tartışmanın büyümesi üzerine Dündar, Y.D. ve K.D., bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler Ç.K. ve Y.K. ise olayın ardından kaçtı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Cebrail Dündar, kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
KAÇAN İKİ KİŞİ ARANIYOR
Diğer iki yaralınınsa tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheliler Ç.K. ve Y.K.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.