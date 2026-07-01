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        Haberler Gündem 3. Sayfa Feci olay... Otomobilin camından sarktı!

        Feci olay... Otomobilin camından sarktı!

        Batman'da seyir halindeki otomobilin camından sarkıp düştüğü iddia edilen 19 yaşındaki Muhammed Karabaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Karabaş'ın arkadaşı otomobil sürücüsü 21 yaşındaki C.E., olayla ilgili olarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 08:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Feci olay... Otomobilin camından sarktı!

        Batman'da olay, önceki gece Pazaryeri Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde millet parkına giden Muhammed Karabaş (19) ile arkadaşı C.E. (21), bir süre sonra otomobille evlerine dönmek için yola çıktı.

        ARACIN CAMINDAN SARKIP DÜŞTÜ

        İddiaya göre, Muhammed Karabaş, C.E.'nin direksiyonunda olduğu otomobilin camından sarkmaya başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Karabaş, yola düştü.

        BAŞINDAN YARALANDI KURTARILAMADI

        Başından yaralanan Karabaş, aynı otomobille hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Karabaş, dün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Karabaş’ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Karabaş’ın ölüm haberini alıp morg önüne gelen yakınları gözyaşı döktü. C.E. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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