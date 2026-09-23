İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 19 Eylül'de masaj salonları ve fuhuş yapıldığı belirlenen mekanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda fuhşa aracılık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

2 YABANCI GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi. Kurtarılan yabancı uyruklu 2 kişi ise işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi. Öte yandan soruşturmaya ilişkin detaylara ulaşıldı.

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"MASÖZ" İLANIYLA FUHUŞA İKNA ETTİLER

Şüphelilerin, bazı uygulamalar üzerinden "masöz" ilanları vererek ihtiyaç sahibi kadınları işe aldığı, daha sonra çeşitli bahanelerle kadınları fuhşa ikna edip çalıştırdıkları belirlendi.

KADINLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Ayrıca "masöz" ilanı için başvuran bir kadının, şüphelilerin kendisini fuhuşa ikna etmeye çalıştığı yönünde polise şikayette bulunduğu, bunun üzerine yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düzenlendiği öğrenildi.