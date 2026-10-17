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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kestane için can verdi

        Kestane için can verdi

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kestane toplamak için ormana giden 66 yaşındaki Durmuş Duran'ın cansız bedeni bulundu. Duran'ın cenazesi, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 13:54 Güncelleme:
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        Kestane için can verdi

        Sakarya'nın Erenler ilçesinden sabah saatlerinde kestane toplamak için Sapanca ilçesinin Muradiye Mahallesi’ne giden Durmuş Duran (66), yanındaki iki kardeşini araçta bırakıp Soğucak Yaylası yolu üzerindeki ormana girdi.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        DHA'da yer alan habere göre kardeşleri, bir süre sonra Duran’a ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ormanda yapılan aramada Duran’ın cansız bedeni bulundu.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yapılan incelemenin ardından Durmuş Duran’ın cenazesi, eğimli arazide AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak ambulansa taşındı. Duran’ın cenazesi, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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        Jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattı.

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