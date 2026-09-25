Bursa'nın Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'ndeki bir evde ikamet eden Adalet U. (69), kocasının kayıp olduğu ihbarında bulunmuştu.

Yapılan çalışmalarda Adalet U'nun çelişkili beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatılmıştı.

ANNE VE 2 OĞLU GÖZALTINA ALINDI

İkametten alınan numunelerde yapılan inceleme sonucunda kayıp kişiye ait biyolojik bulgulara ulaşılmıştı.

Öldürülen 77 yaşındaki Ali Fuat U.

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Adalet U, oğulları Ferhat (48) ve Murat U. (50) ile M.Ö. (65) gözaltına alınmıştı.

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EŞİNİ ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adalet U, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Adalet U. (69), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

"AKIL SAĞLIĞI YERİNDE" RAPORU

Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının tam olduğunun gelen raporla bildirildiğini belirtti.

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SANIK BERAATİNİ TALEP ETTİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Söz verilen sanık, tahliyesini ve beraatini istedi.

İNDİRİMSİZ AĞIR MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adalet U'yu "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezaya indirim uygulamadı.