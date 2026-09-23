Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Töre cinayetinin failinden kan donduran sözler

        Töre cinayetinin failinden kan donduran sözler

        Siirt'in Baykan ilçesinde, 2024'te kaybolan 31 yaşındaki Mekiye Akyel'in, eski eşi 28 yaşındaki İsa Güç tarafından çocuklarını göstereceği söylenerek Batman'daki evinden alındıktan sonra öldürüldüğü iddiasıyla "Töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 3'ü tutuklu, 5 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, olaydan sonra imam nikahıyla birlikte yaşadığı G.A.'ya "Sen de beni aldatırsan senin de sonun Mekiye gibi olacak, ben Mekiye'den öyle bir intikam aldım ki devlet bile bulamayacak" dediği belirtilen İsa Güç ile 42 yaşındaki Hüseyin Güç'ün Akyel'i öldürdüğü, 69 yaşındaki İhsan Güç, 39 yaşındaki H.G. ve 66 yaşındaki A.Ş.'nin ise cinayete azmettirdiği değerlendirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 08:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Töre cinayetinin failinden kan donduran sözler

        Mekiye Akyel (31), 2015 yılında İsa Güç (28) ile evlenerek Bitlis'ten Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Karakaya köyüne yerleşti.

        KOCA ŞİDDETİNDEN KAÇTI

        Çiftin yaklaşık 9 yıl süren evliliklerinden 4 çocukları oldu. Evlilik sürecinde İsa Güç'ten şiddet ve baskı gördüğü iddiasıyla Akyel, 29 Temmuz 2024'te Karakaya köyündeki evinden ayrıldı.

        4 ÇOCUK ANNESİ EŞİNDEN BOŞANDI

        DHA'daki habere göre aynı gün Siirt Kadın Konukevi'ne yerleşen Mekiye Akyel, 6 Ağustos'ta Van'a geçti. Bir gün sonra da Batman Kadın Konukevi'ne yerleşti ve burada 21 gün kaldı. 29 Ağustos'ta konukevinden ayrılan Akyel, Batman'da kısa süre bir iş yerinde bulaşıkçı olarak çalıştıktan sonra ev kiraladı. Mekiye Akyel, 5 Eylül 2024'te İsa Güç'ten boşandı.

        REKLAM

        İKİ YILDIR HABER ALINAMADI

        18 Ekim 2024’te saat 10.00 sıralarında Güç'ün eve gelmesinin ardından eşyalarını toplayan ve onunla birlikte evden ayrılan Akyel’den bir daha haber alınamadı.

        KAYINPEDERİ VE KAYINBİRADERİ DE TUTUKLANDI

        Öldürüldüğü değerlendirilen Mekiye Akyel’in cenazesi bulunamazken, soruşturma kapsamında bu yıl 16 Şubat'ta Mekiye'nin eski eşi İsa Güç, 17 Şubat'ta eski kayınbiraderi Hüseyin Güç (42), 19 Şubat'ta ise eski kayınpederi İhsan Güç (69) yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheli, 20 Şubat'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Aile Avukatı Gurbet Bilbay.
        Aile Avukatı Gurbet Bilbay.

        İKİ ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

        Mekiye'nin diğer kayınbiraderi H..G. ile ailenin akrabası A.Ş. ise 10 Temmuz'da gözaltına alındı ancak 13 Temmuz'da ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        REKLAM

        İDDİANAME KABUL EDİLDİ

        Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede yer alan tanık ifadelerine göre, Mekiye'nin evden ilk kaçtığı Ağustos 2024'te, eski kayınpederi İhsan Güç ve eski kayınbiraderi Hüseyin Güç'ün, ailesine Mekiye'yi mutlaka bulacaklarını ve öldüreceklerini söylediği belirtildi.

        MEKİYE KAYBOLDU BAŞKA KADINDA NİKAHLANDI

        Boşanma sonrası Mekiye'nin babasına teslim edildiği 5 Eylül 2024'te ise İsa Güç'ün, kayınpederine "Kızınıza sahip çıkın, evden kesinlikle göndermeyin, bunlar Mekiye'yi öldürecekler" dediği, bu sözlerin birden fazla tanık tarafından doğrulandığı kaydedildi. İddianamede, İsa Güç'ün, Mekiye'nin kaybolmasının ardından sanal medya üzerinden tanışıp 2025 yılı Mart ayında imam nikahıyla evlendiği G.A.'nın ifadesine yer verildi.

        REKLAM

        "SONUN MEKİYE GİBİ OLACAK"

        G.A. ifadesinde, Güç’ün kendisine birkaç kez "Sen de beni aldatırsan senin de sonun Mekiye gibi olacak, ben Mekiye'den öyle bir intikam aldım ki devlet bile bulamayacak" dediğini söyledi. G.A., bu sözler üzerine İsa Güç'e ‘Ne yaptın ki Mekiye'ye’ diye sorduğunu, Güç'ün ise ‘Seni ilgilendirmiyor’ diyerek o anda kendisini dövdüğünü belirtti.

        G.A. ayrıca, İsa Güç'ün kendisini bir gün Mekiye ile birlikte yaşadıkları eve götürdüğünü, evin banyosunda duvardaki aynayı kaldırarak altında sakladığı tabancayı gösterdiğini ve "Beni aldatırsan ve bu köyden gidersen, senin de sonun Mekiye gibi olacak" dediğini ifade etti.

        REKLAM

        JANDARMA EŞLİĞİNDE KÖYDEN AYRILMIŞ

        Kolluk kuvvetleri tarafından daha sonra evde yapılan aramada, G.A.'nın tarif ettiği banyodaki aynanın yerinden sökülmüş olduğu, duvarda silah saklanabilecek şekilde bir delik bulunduğu ve arama köpeğinin bu bölgeye tepki verdiği tespit edildi ancak silaha ulaşılamadı. G.A., köyde 145 gün kaldıktan sonra ailesini arayarak durumu bildirdi. Ailesi jandarma eşliğinde gelerek G.A.’yı evden aldı.

        HTS VE PLAKA KAYITLARI ÖRTÜŞTÜ

        Soruşturma kapsamında incelenen HTS ve PTS (plaka tanıma sistemi) kayıtlarına göre, olay günü İsa Güç ile Mekiye Akyel'in telefonlarının aynı bölgelerden birlikte baz verdiği, aynı saatlerde Hüseyin Güç'ün de yakın bölgede olduğu belirlendi.

        REKLAM

        AYNI BÖLGEDE TELEFONLAR KAPANDI

        Mekiye'nin telefonunun Siirt-Bitlis D965 kara yolu ile Karakaya köyü arasında kapandığı, bu sırada İsa Güç'ün telefonunun da aynı bölgeden baz verdiği tespit edildi. İddianamede, şüpheliler İsa, Hüseyin, İhsan ve H.G.'nin telefonlarının olay saatlerinde birbirine yakın zamanlarda kapatılmasının ‘hayatın olağan akışına aykırı’ olduğu değerlendirildi.

        Ayrıca Mekiye'ye ait olduğu belirlenen mont ve kemerin, olaydan yaklaşık 2 yıl sonra şüphelilere ait bir fıstık bahçesinin yakınında bulunduğu kaydedildi. İddianamede, Mekiye Akyel'in İsa Güç ve Hüseyin Güç tarafından öldürüldüğü, İhsan Güç, H.G. ve A.Ş.'nin ise cinayete azmettirdiği değerlendirildi. Şüpheliler, üzerlerine atılı suçları işlemediklerini savundu.

        REKLAM

        AVUKATTAN "EMSAL KARAR" ÇAĞRISI

        Aile Avukatı Gurbet Bilbay, Akyel’in cenazesinin bulunamamasına rağmen davanın açıldığını belirterek, yargı sürecinin mahkumiyetle sonuçlanması ve kararın emsal teşkil etmesi çağrısında bulundu.

        "KIYAFETİ FISTIK BAHÇESİNDE ÇIKTI"

        Bilbay, “Sanıkların fıstık bahçesinde Mekiye’ye ait olduğu belirlenen ve tanıklar tarafından teyit edilen kıyafetler ortaya çıktı fakat bunlarda Mekiye Akyel'in DNA'sı çıkmadı. Çünkü biliyorsunuz 1.5 sonra biz bu şikayeti yaptık, zamanaşımına uğradı. Fakat bu kıyafetlerin tanıklar tarafından Mekiye Akyel'e ait olduğu kabul edildi iddianamede.

        REKLAM

        Bununla ilgili de bir çalışma yapıldı. Zaten biliyorsunuz daha öncesinden de baz istasyonu vardı. Sanıklar aynı anda Mekiye Akyel'e sinyal veriyor ve telefonları aynı anda kapatıyor. Bu çok önemli bir detay. Burada en önemlisi husus aslında cesedin olmayışı. Ceset olmadığı halde iddianame hazırlandı ama burada ceza alacağı anlamına gelmiyor.

        "GÜLİSTAN DOKU GİBİ..."

        Bakın, ‘cesetsiz cinayet’ ve bundan dolayı da çok fazla bir emsal kararımız yok. Biz buradan Adalet Bakanımıza sesleniyoruz. Evet, iddianamemiz açıldı, çok teşekkür ederiz bu konuda destek olduğunuz için. Fakat biz mahkumiyet ve bunun sonunda kararın kesinleşmesini istiyoruz. Çünkü ortada bir ceset yok ve arama kurtarma çalışmalarında sadece JASAT çalıştı, biz JAK ekibini de istiyoruz, Gülistan Doku'daki gibi.

        REKLAM

        Bakın Gülistan Doku'nun da Mekiye Akyel’in bir daha gelmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Sanıklar hep şüpheli davranışlarda bulundu, çelişkili beyanlar verdi. Bununla ilgili de zaten bizim delillerimiz mevcuttur. Bununla ilgili video kayıtlarımız da vardır. Evet, zamanaşımına da uğradı ama biz burada bir ceza istiyoruz ve bu bir emsal karar teşkil etsin” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mekiye akyel
        #Mekiye Akyel cinayeti
        #töre cinayeti
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK'dan tasfiye edilen fonlara ilişkin açıklama
        SPK'dan tasfiye edilen fonlara ilişkin açıklama
        1 milyarder gelişmelerden fena korktu
        1 milyarder gelişmelerden fena korktu
        Bandırmasporlu genç futbolcu hayatını kaybetti!
        Bandırmasporlu genç futbolcu hayatını kaybetti!
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap etti
        Netanyahu protesto korkusuyla ABD ziyaretini kısa tutacak
        Netanyahu protesto korkusuyla ABD ziyaretini kısa tutacak
        Zelenskiy'den Putin'e mesaj: Görüşmeye hazırım
        Zelenskiy'den Putin'e mesaj: Görüşmeye hazırım
        İki oğlunun cenaze namazını kıldırdı! Bir babanın en zor anı
        İki oğlunun cenaze namazını kıldırdı! Bir babanın en zor anı
        "Oyunculuğu bıraktım"
        "Oyunculuğu bıraktım"
        Yol çöktü! Araçlar çukura düştü
        Yol çöktü! Araçlar çukura düştü
        TFF'den Orkun Kökçü için açıklama!
        TFF'den Orkun Kökçü için açıklama!
        Töre cinayetinin failinden kan donduran sözler
        Töre cinayetinin failinden kan donduran sözler
        Salah kariyerinde ilki başardı!
        Salah kariyerinde ilki başardı!
        Sergiye kız arkadaşıyla katıldı
        Sergiye kız arkadaşıyla katıldı
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Sigortasız işçinin iş kazası
        Sigortasız işçinin iş kazası
        "Kadın oyuncularla ilgili adaletsizlik var"
        "Kadın oyuncularla ilgili adaletsizlik var"
        ABD ile Danimarka'dan Grönland anlaşması
        ABD ile Danimarka'dan Grönland anlaşması
        Paris'e yerleşti
        Paris'e yerleşti
        Kozinoğlu soruşturmasında Altaylı tutuklandı
        Kozinoğlu soruşturmasında Altaylı tutuklandı