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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde...

        Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde...

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Kastamonu ve Rize çevrelerinde yağmur geçişleri beklenirken diğer bölgelerde açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 07:14 Güncelleme:
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        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde...

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 33°

        Ankara

        Güneşli 35°

        İzmir

        Güneşli 38°

        Antalya

        Güneşli 37°

        Trabzon

        Güneşli 28°

        Bursa

        Güneşli 32°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 39°

        Ağrı

        Güneşli 31°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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        BURSA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 37°C

        Az bulutlu

        İSTANBUL °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DENİZLİ °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        BURDUR °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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        ANKARA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        YOZGAT °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU °C, 32°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        AMASYA °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        RİZE °C, 29°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 36°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 29°C

        Az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

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