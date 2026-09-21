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        Haberler Gündem 3. Sayfa O an kamerada! Ölüme böyle koştu

        O an kamerada! Ölüme böyle koştu

        Nevşehir'de, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı 54 yaşındaki Menderes Aydemir hayatını kaybetti. Kaza anı, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 13:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        O an kamerada! Ölüme böyle koştu

        Nevşehir'de kaza, Nevşehir-Aksaray karayolu üzerindeki Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında meydana geldi.

        YOLUN KARŞISINA KOŞTU

        Edinilen bilgiye göre, Abdulkadir Ç. yönetimindeki kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Menderes Aydemir’e (54) çarptı.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Aydemir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan Aydemir’in yoldan koşarak karşıya geçmeye çalışırken meydana gelen kaza anı, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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