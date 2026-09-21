O an kamerada! Ölüme böyle koştu
Nevşehir'de, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı 54 yaşındaki Menderes Aydemir hayatını kaybetti. Kaza anı, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
Giriş: 21 Eylül 2026 - 13:06 Güncelleme:
Nevşehir'de kaza, Nevşehir-Aksaray karayolu üzerindeki Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında meydana geldi.
YOLUN KARŞISINA KOŞTU
Edinilen bilgiye göre, Abdulkadir Ç. yönetimindeki kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Menderes Aydemir’e (54) çarptı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Aydemir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan Aydemir’in yoldan koşarak karşıya geçmeye çalışırken meydana gelen kaza anı, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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