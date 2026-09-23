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        Haberler Gündem 3. Sayfa Okul müdürü evinde ölü bulundu

        Okul müdürü evinde ölü bulundu

        Bilecik'te, yakınlarının haber alamadığı okul müdürü 56 yaşındaki Ali Satefoğlu, annesi tarafından odasında ölü olarak bulundu. Yapılan ilk değerlendirmede şahsın ölüm sebebinin kalp krizi olduğu belirlendi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 08:13 Güncelleme:
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        Okul müdürü evinde ölü bulundu

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesi bağlı Küçükelmalı Köyü'nde alınan bilgilere göre; köyde ikamet eden Ali Satefoğlu'ndan (56) haber alamayan öğretmen arkadaşları durumu hemen evde yaşadığı annesine bildirdi.

        ANNESİ HAREKETSİZ HALDE BULDU

        İHA'daki habere göre annesi oğlunun yattığı odaya girdiğinde hareketsiz bir şekilde olduğu gördü. Eve gelen acil sağlık ve jandarma ekipleri şahsın cansız bedeni ile karşılaştı.

        İLK BELİRLEME: KALP KRİZİ

        Yapılan ilk değerlendirmede şahsın ölüm sebebinin kalp krizi olduğu belirlendi. Ali Satefoğlu'un Bozüyük Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu Müdürü olduğu, daha önce Pazaryeri İlköğretim Okulunda okul müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.

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        Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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