Antalya'nın Manavgat ilçesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi’nde trafik denetimi yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi, durdurdukları otel servisinin sürücüsünden ehliyet istedi.

SERVİS ŞOFÖRÜ KAÇMAYA BAŞLADI

DHA'da yer alan habere göre trafik ekibi, şoförün verdiği ehliyetin hayatını kaybeden birine ait olduğunu belirledi. Bu sırada araçtan inen sürücü, kaçmaya başladı.

"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" HÜKÜM GİYMİŞ

Trafik Denetleme Büro Amirliği’ne bağlı Şahin ekibi, şoförü kısa süreli takibin ardından yakaladı. Kimlik kontrolünde şoförün Mehmet Ünal olduğu ve hakkında Kayseri'de ‘Kasten öldürme’ suçundan 22.5 yıl, ‘Hükümlü ve tutuklunun kaçması’ suçundan da 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelinin ayrıca 'Kadına karşı basit yaralama' suçundan arandığı da belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ünal, tutuklanıp cezaevine teslim edildi.