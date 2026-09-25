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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ölen kişinin ehliyeti katili yakalattı

        Ölen kişinin ehliyeti katili yakalattı

        Antalya'da, trafik polisleri, otel servis şoföründen aldıkları ehliyetin, ölen bir kişiye ait olduğunu belirledi. Kaçarken yakalanan şoförün 36 yaşında Mehmet Ünal olduğu ve 'Kasten öldürme'den 22.5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Ünal, cezaevine teslim edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 07:18 Güncelleme:
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        Ölen kişinin ehliyeti katili yakalattı

        Antalya'nın Manavgat ilçesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi’nde trafik denetimi yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi, durdurdukları otel servisinin sürücüsünden ehliyet istedi.

        SERVİS ŞOFÖRÜ KAÇMAYA BAŞLADI

        DHA'da yer alan habere göre trafik ekibi, şoförün verdiği ehliyetin hayatını kaybeden birine ait olduğunu belirledi. Bu sırada araçtan inen sürücü, kaçmaya başladı.

        "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" HÜKÜM GİYMİŞ

        Trafik Denetleme Büro Amirliği’ne bağlı Şahin ekibi, şoförü kısa süreli takibin ardından yakaladı. Kimlik kontrolünde şoförün Mehmet Ünal olduğu ve hakkında Kayseri'de ‘Kasten öldürme’ suçundan 22.5 yıl, ‘Hükümlü ve tutuklunun kaçması’ suçundan da 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

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        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Şüphelinin ayrıca 'Kadına karşı basit yaralama' suçundan arandığı da belirlendi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ünal, tutuklanıp cezaevine teslim edildi.

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