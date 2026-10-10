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        Haberler Gündem Politika Özel'den Kılıçdaroğlu'na Cemil Tugay tepkisi

        Özel'den Kılıçdaroğlu'na Cemil Tugay tepkisi

        Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cemil Tugay üzerinden kendisine yönelik eleştirilerine ilişkin olarak, "Sen devir teslimin bir gün öncesi genel başkansın. Karşıyaka Belediye Başkanı'nın, 5'li çeteyle yolsuzluk yaptığını öğrendin de geçmişte kendi döneminde biliyordun da gereğini yapmadın. Sonra da, 'Karşıyaka Belediye Başkanı yapma' diye bana devir teslimde söyledin. Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 14:45 Güncelleme:
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        Özel'den Kılıçdaroğlu'na Cemil Tugay tepkisi

        Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirdiği terör saldırısını anmak için düzenlenen törene katıldı.

        "İNSANLIĞA KARŞI BİR SUÇ"

        AA'daki habere göre törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, "Bu katliama yönelik olarak zaman aşımının olmaması için, bunun insanlığa karşı bir suç olarak kabul edilmesi ve yargılamanın öyle yapılması lazım. Bu konuda Yargıtay'ın bir kararı var. Bir cezalandırmayı bu yönde bozmuştu. Mahkeme, dosyası bozulan ve 16 yıl ceza alan kişiye 101 kere müebbet hapis verdi.

        Ama döndü insanlığa karşı suçtan yargılamayı reddetti. Bu da zaman aşımının çağrıldığını ve bundan 5 yıl, 4 yıl sonra çeşitli suçlar için, örneğin bazı kamu görevlileri için 1 yıl sonra, bazıları için 4 yıl sonra toplam 5 yıl sonra bir zaman aşımı sürecinin davet edildiğini ve bu işin tamamen üstünün örtülmeye çalışıldığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

        Özel, terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

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        Fon soruşturmasına ilişkin soruları da yanıtlayan Özel, "Bu fon krizi konusunda fonların kimi rahatsız ettiği ortadadır. Dönüp dönüp Yeni Parti'yi hem kendisi hem partisinin sözcüsü sürekli ifade ediyorsa fon krizi meselesinde önlerindeki tehdit onları rahatsız eden, mağdurların ve tüm kamunun hakkını savunanın Yeni Parti olduğunu teyit ediyor demektir." şeklinde konuştu.

        "PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

        Fatma Betül Sayan Kaya'ya ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, şunları kaydetti: "Bir hesap açmışlar. O hesaba Fatma Hanım, faiziyle birlikte anaparayı alıp geri kalan lütfettiği kısmını yatırmış. Yok çeşitli dile gelen isimler yatırıyor. Demokraside hukuk devletinde tövbe kapısı diye bir şey mi var? Yani 17-25 Aralık'tan önce yapılanları, kendi yaptıklarını o güne kadarkileri bir hukuk devletinde olmayacak şekilde affa uğratıp kendiliklerinden, sonrasını terör dönemi, terör örgütüne yardım diye ortaya koyanlar şimdi de yeni bir hukuk düzeni koyuyorlar.

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        Diyorlar ki, 'Biz bir hesap açtık. Nefsine uyanlar parayı buraya koysun. Biz bunların peşine gitmeyeceğiz.' Arkadaşlar Fatma Betül Sayan Kaya ifade verdi deniliyor. Gören var mı? Girişini gören var mı? Çıkışını gören var mı?"

        Özgür Özel, Yeni Parti olarak konunun peşini bırakmayacaklarını söyledi.

        Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, fon iddiaları üzerinden kendisini ve ailesini hedef aldıklarını belirterek yaptığı açıklamaların sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

        "LİSTEYİ AÇIKLASINLAR BU İŞ BİTSİN"

        "Bu hafta Adalet Bakanlığı çevrelerinden her tarafa her birinize yayılan listenin içinde Mahinur Hanım'ın babasının adı vardı. Bu sefer o mağdur olmuş. Efendim 10 dakikada öğrenmiş. 'Babamın TC'si bu, esas olanın bu.' Listeyi Mahinur Hanım check etmek için görüyorsa, bu millet hesap sormak için niye görmüyor? Ha ben şunu da ifade ettim. Mahinur Hanım'ın babasının ellerinden öperim. Bu iş listeyi gizli tutanlar yüzünden ve sızdıranlar, hatta operasyonu sulandırmak isteyen Adalet Bakanlığı tarafından bu işler oluyor. Buna el koysunlar kardeşim. Listeyi açıklasınlar bu iş bitsin."

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        Özel, fon tasfiyesine yönelik kanun teklifine ilişkin, "Dün Grup Başkanvekilimiz ilk değerlendirmeleri yaptı. Biraz önce söylediğim gibi suçu gizleme, suçluyu kayırma, suçtan kurtarma üzerine bir düzen kurmaya çalışıyorlar. Bu şu anda yapılmaya çalışılan iş, suçluyu saklama, delilleri karartma ve suçluları adaletten kaçırma suçudur. Aynı suça ortak olmaya çalışıyorlar. Kanun teklifi bunun zeminini hazırlayan bir tekliftir." ifadelerini kullandı.

        ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a ilişkin, "Özgür Özel'e aday yapılmaması gerektiğini söyledim" açıklamasının sorulması üzerine Özel, şunları kaydetti:

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        "Sen devir teslimin bir gün öncesi genel başkansın. Karşıyaka Belediye Başkanı'nın 5'li çeteyle yolsuzluk yaptığını öğrendin de geçmişte kendi döneminde biliyordun da gereğini yapmadın. Sonra da, 'Karşıyaka Belediye Başkanı yapma' diye bana devir teslimde söyledin. Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım" şeklinde konuştu.

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        #Özgür Özel
        #Kemal Kılıçdaroğlu
        #Cemil Tugay
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