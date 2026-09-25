Manisa'da olay, Gördes ilçesine bağlı Evciler Mahallesi Aşağı Ada mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Aslan'a ait mısır tarlasında traktörüne taktığı ekin biçme makinesiyle silajlık mısır hasadı yapan F.S., çalışma sırasında tarlaya giren Ayşe Aslan'ı (66) fark edemedi.

AYAĞINI VE KOLUNU KAPTIRDI

İHA'daki habere ve iddiaya göre, mısır koparmak amacıyla tarlaya giren Ayşe Aslan'ın ayağı ve kolu ekin biçme mekanizmasına kaptırıldı.

AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların yardımıyla ağır yaralı olarak Gördes Devlet Hastanesi'ne götürülen kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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KESİN ÖLÜM NEDENİ SAPTANACAK

Aslan, sevk sırasında fenalaşınca ambulans Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne yönlendirildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ayşe Aslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından sürücü F.S., ifadesi alınmak üzere savcılığa sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.