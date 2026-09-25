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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı kadın ekin biçme makinesine kapıldı

        Yaşlı kadın ekin biçme makinesine kapıldı

        Manisa'nın Gördes ilçesinde silajlık mısır tarlasında meydana gelen iş kazasında 66 yaşındaki Ayşe Aslan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili traktör sürücüsü ifadesi alınmak üzere savcılığa sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 13:16 Güncelleme:
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        Yaşlı kadın ekin biçme makinesine kapıldı

        Manisa'da olay, Gördes ilçesine bağlı Evciler Mahallesi Aşağı Ada mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Aslan'a ait mısır tarlasında traktörüne taktığı ekin biçme makinesiyle silajlık mısır hasadı yapan F.S., çalışma sırasında tarlaya giren Ayşe Aslan'ı (66) fark edemedi.

        AYAĞINI VE KOLUNU KAPTIRDI

        İHA'daki habere ve iddiaya göre, mısır koparmak amacıyla tarlaya giren Ayşe Aslan'ın ayağı ve kolu ekin biçme mekanizmasına kaptırıldı.

        AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredeki vatandaşların yardımıyla ağır yaralı olarak Gördes Devlet Hastanesi'ne götürülen kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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        KESİN ÖLÜM NEDENİ SAPTANACAK

        Aslan, sevk sırasında fenalaşınca ambulans Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne yönlendirildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ayşe Aslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayın ardından sürücü F.S., ifadesi alınmak üzere savcılığa sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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