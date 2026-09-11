YENİ Parti'de kongre tarihi belli oldu
YENİ Parti olağan kongresini kasım ayında yapacak. 14-15 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan partinin ilk kongresi, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. İşte detaylar...
Giriş: 11 Eylül 2026 - 13:06 Güncelleme:
CHP’den istifa eden 91 milletvekilinin 24 Temmuz'da kurduğu YENİ Parti’nin ilk büyük kongresi Kasım ayında yapılacak.
KURULTAY TARİHİ 14-15 KASIM
14-15 Kasım'da Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilmesi planlanan kongrede YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tek aday olması bekleniyor.
KONGRE SÜRECİ 22 AĞUSTOS'TA BAŞLADI
ANKA'da yer alan habere göre YENİ Parti'de kongre takvimi 22 Ağustos'ta resmen başladı. Üye çizelgeleri 26 Ağustos’ta askıya çıkarıldı.
İLÇE KONGRELERİ 12 EYLÜL'DE OLACAK
İlçe kongrelerini 12 Eylül’de gerçekleştirecek YENİ Parti'de, 18 Ekim'de il yönetimi seçimlerine geçilecek. İlçe ve il örgütlerindeki seçim süreçleri 27 Ekim’e kadar tamamlanacak.
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