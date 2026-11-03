Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Politika
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika YENİ Parti lideri Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Niyet olsaydı gitmezdik

        YENİ Parti lideri Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Niyet olsaydı gitmezdik

        TBMM'de, partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Anayasa'yı değiştirmeye varım diyor. Ben tüm muhalefetin karşı çıktığı anlaşmayı imzalarım, Mehmetçiği savaşa gönderirim diyor. Dokunulmazlıkların kaldırılmasını gerekirse YENİ Parti için de yaparım diyor. Yeter ki beni yerimden etmeyin diyor. O zaman da demiştim, kurultay yapmayacaklardı. Niyet olsaydı gitmezdik" dedi. Özel'in açıklamalarından başlıklar şöyle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 11:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Niyet olsaydı gitmezdik

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. İşte o değerlendirmelerden başlıklar:

        "Türkiye'nin dört bir yanından gelerek grup toplantımızı onurlandıran kıymetli konuklarımız, bizleri izleyen, dinleyen vatandaşlarımız hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kadıköy'de, Cumhuriyet Bayramı'nda 33 yıldır yapılan yürüyüşe katıldık. Bir muhteşem geceyi hep birlikte yaşadık. Bu vesileyle yüreği, Cumhuriyet ve Atatürk sevgisiyle atan tüm vatandaşlarımızı tekrar selamlıyorum; Cumhuriyet Bayramımız tekrar kutlu olsun.

        İstanbul'da başlanan 10 metro hattının 6'sını bitirdik; dünyanın hiçbir yerinde 10 metro inşaatının yerin altında aynı anda devam ettiği başka bir ülke yok. Türkiye'de yapılamayan denilen şeyleri yapacak, hayallerin üzerine çıkacak, bu milletin yüzünü yine biz güldüreceğiz.

        REKLAM

        CHP'YE ELEŞTİRİ: NİYET OLSAYDI GİTMEZDİK

        Anayasa'yı değiştirmeye varım diyor. Ben tüm muhalefetin karşı çıktığı anlaşmayı imzalarım, Mehmetçiği savaşa gönderirim diyor. Dokunulmazlıkların kaldırılmasını gerekirse YENİ Parti için de yaparım diyor. Yeter ki beni yerimden etmeyin diyor.

        O zaman da demiştim, kurultay yapmayacaklardı. Niyet olsaydı gitmezdik. Dedim ki Özgür Özel, yüzde 90'ın altında oy alırsa aday olmayacağım dedim. 2 milyon üye var, tüm üyelere soralım dedim. Şimdi kazıyacaklar bütün partiyi yapacaklar yapmak istediklerini.

        5 Kasım'a kadar YENİ Parti'ye üye olan herkes 8 Kasım'da sandık başına gelip, partinin genel başkanını belirleyebilir. Tüm seçmenleri, bu sürece sahip çıkmaya davet ediyoruz.

        Tarlada zeytin 30 lira, markette 400 lira. Elma dalında 20 lira, markete gidince 75 lira. Yani üreticinin toplayamadığı ürünü, tüketici alamıyor. Dünyanın en yüksek gıda enflasyon sıralamasında listenin sondan 4'üncü sırasındayız. AK Parti iktidara geldiğinden bu yana ülkedeki çiftçi sayısı, 500 bin azalmış durumda. İktidara geldiklerinde ülkenin nüfusu 65 milyondu, şimdi 86 milyon. Nüfus 20 milyon artmış ama çiftçi sayısı 2.2 milyona düşmüş.

        Tayyip bey, iktidara geldiğinde beğenmediği Ecevit, emekliye en düşük maaş olarak 8 çeyrek altın parası veriyordu. Şimdi kendisi emekliye 2 çeyrek altın veriyor. Emekli polis, Anayasa Mahkemesi'nin önünde canına kıydı. Ankara'nın göbeğinde emekliler artık ikinci el pazarından alışveriş yapıyor. Emekliyi bu hale getirenlerden emekliler de biz de hesap soracağız.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Özgür Özel
        #yeni parti
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek'ten fon açıklaması
        Bakan Gürlek'ten fon açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Bakan Bolat'tan Volkswagen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Volkswagen açıklaması
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2027 yeniden değerleme oranı belli oldu
        2027 yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Genç çift kaza kurbanı!
        Genç çift kaza kurbanı!
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!
        "Savaşın önlenmesi için top ABD'nin sahasında"
        "Savaşın önlenmesi için top ABD'nin sahasında"
        Liverpool maçı öncesi eksikler can sıkıyor!
        Liverpool maçı öncesi eksikler can sıkıyor!
        TOGG'da yeni dönem
        TOGG'da yeni dönem
        Tanımadığı kadına sokakta tokat attı! "Yanlışlıkla kolum çarptı"
        Tanımadığı kadına sokakta tokat attı! "Yanlışlıkla kolum çarptı"
        Kenan için geliyorlar!
        Kenan için geliyorlar!
        ABD ara seçimlerinde kritik yarış
        ABD ara seçimlerinde kritik yarış
        Havalimanında ikinci buluşma
        Havalimanında ikinci buluşma
        "Çocuklar beni rahatsız etmeyin"
        "Çocuklar beni rahatsız etmeyin"
        "Şu sıralar biraz evsizim"
        "Şu sıralar biraz evsizim"