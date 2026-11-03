YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. İşte o değerlendirmelerden başlıklar:

"Türkiye'nin dört bir yanından gelerek grup toplantımızı onurlandıran kıymetli konuklarımız, bizleri izleyen, dinleyen vatandaşlarımız hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kadıköy'de, Cumhuriyet Bayramı'nda 33 yıldır yapılan yürüyüşe katıldık. Bir muhteşem geceyi hep birlikte yaşadık. Bu vesileyle yüreği, Cumhuriyet ve Atatürk sevgisiyle atan tüm vatandaşlarımızı tekrar selamlıyorum; Cumhuriyet Bayramımız tekrar kutlu olsun.

İstanbul'da başlanan 10 metro hattının 6'sını bitirdik; dünyanın hiçbir yerinde 10 metro inşaatının yerin altında aynı anda devam ettiği başka bir ülke yok. Türkiye'de yapılamayan denilen şeyleri yapacak, hayallerin üzerine çıkacak, bu milletin yüzünü yine biz güldüreceğiz.

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CHP'YE ELEŞTİRİ: NİYET OLSAYDI GİTMEZDİK

Anayasa'yı değiştirmeye varım diyor. Ben tüm muhalefetin karşı çıktığı anlaşmayı imzalarım, Mehmetçiği savaşa gönderirim diyor. Dokunulmazlıkların kaldırılmasını gerekirse YENİ Parti için de yaparım diyor. Yeter ki beni yerimden etmeyin diyor.

O zaman da demiştim, kurultay yapmayacaklardı. Niyet olsaydı gitmezdik. Dedim ki Özgür Özel, yüzde 90'ın altında oy alırsa aday olmayacağım dedim. 2 milyon üye var, tüm üyelere soralım dedim. Şimdi kazıyacaklar bütün partiyi yapacaklar yapmak istediklerini.

5 Kasım'a kadar YENİ Parti'ye üye olan herkes 8 Kasım'da sandık başına gelip, partinin genel başkanını belirleyebilir. Tüm seçmenleri, bu sürece sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Tarlada zeytin 30 lira, markette 400 lira. Elma dalında 20 lira, markete gidince 75 lira. Yani üreticinin toplayamadığı ürünü, tüketici alamıyor. Dünyanın en yüksek gıda enflasyon sıralamasında listenin sondan 4'üncü sırasındayız. AK Parti iktidara geldiğinden bu yana ülkedeki çiftçi sayısı, 500 bin azalmış durumda. İktidara geldiklerinde ülkenin nüfusu 65 milyondu, şimdi 86 milyon. Nüfus 20 milyon artmış ama çiftçi sayısı 2.2 milyona düşmüş.

Tayyip bey, iktidara geldiğinde beğenmediği Ecevit, emekliye en düşük maaş olarak 8 çeyrek altın parası veriyordu. Şimdi kendisi emekliye 2 çeyrek altın veriyor. Emekli polis, Anayasa Mahkemesi'nin önünde canına kıydı. Ankara'nın göbeğinde emekliler artık ikinci el pazarından alışveriş yapıyor. Emekliyi bu hale getirenlerden emekliler de biz de hesap soracağız.