Yeni uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu operasyonu kapsamında aralarında sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci olarak tanınan 25 kişi için gözaltı kararı verdi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci olarak tanınan 25 kişi için gözaltı kararı verildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, X hesabından soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada,
Kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla;
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 16/07/2026 tarihinde 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir."
8 İSİM GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan soruşturma kapsamında yapılan operasyonda İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar, Öner Faruk Işık jandarma ekiplerince gözaltına alınırken İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada hassas terazi ve madde kullanımını için olduğu düşünülen malzemeler ele geçirildi.