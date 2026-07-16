Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Yeni uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı

        Yeni uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu operasyonu kapsamında aralarında sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci olarak tanınan 25 kişi için gözaltı kararı verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 08:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci olarak tanınan 25 kişi için gözaltı kararı verildi.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, X hesabından soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada,

        Kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla;

        İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 16/07/2026 tarihinde 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir."

        8 İSİM GÖZALTINA ALINDI

        Öte yandan soruşturma kapsamında yapılan operasyonda İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar, Öner Faruk Işık jandarma ekiplerince gözaltına alınırken İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada hassas terazi ve madde kullanımını için olduğu düşünülen malzemeler ele geçirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında

        MHP lideri Devlet Bahçeli "Türkiye NATO'da yalnızca stratejik konumuyla değil; devlet tecrübesi, siyasi iradesiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir. Bugün NATO yeni bir devrin şafağındadır" dedi. İran'a yönelik saldırılara değinen Bahçeli, mutabakat masasına geri dönülmesi vur...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haluk Levent tutuklandı
        Haluk Levent tutuklandı
        ABD'de İsrail desteğinde tarihi kırılma
        ABD'de İsrail desteğinde tarihi kırılma
        İş yerinde mola süresi ne kadar?
        İş yerinde mola süresi ne kadar?
        Sınır kapısı tarihe karıştı
        Sınır kapısı tarihe karıştı
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        Her iade travma iyileştiriyor
        Her iade travma iyileştiriyor
        Galatasaray Icardi'ye veda etti!
        Galatasaray Icardi'ye veda etti!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        ABD'den bir gümrük vergisi hamlesi daha
        ABD'den bir gümrük vergisi hamlesi daha
        Fransız Parlamentosu "ölmeye yardım" tasarısını kabul etti
        Fransız Parlamentosu "ölmeye yardım" tasarısını kabul etti
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili
        Arjantin'den müthiş geri dönüş!
        Arjantin'den müthiş geri dönüş!
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        3 bölgede sağanak ve sel tehlikesi, 2 bölgede fırtına ve yangın alarmı
        3 bölgede sağanak ve sel tehlikesi, 2 bölgede fırtına ve yangın alarmı
        Meloni hükümeti kritik oylamayı kaybetti
        Meloni hükümeti kritik oylamayı kaybetti
        Asistan Yeliz Kaya: Haluk Levent beni kullandı
        Asistan Yeliz Kaya: Haluk Levent beni kullandı
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        Trossard'ın maliyeti belli oldu!
        Trossard'ın maliyeti belli oldu!
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı