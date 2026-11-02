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        Haberler Gündem Güvenlik 32 ilde FETÖ operasyonu: 72 gözaltı

        32 ilde FETÖ operasyonu: 72 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "32 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı" denildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 10:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        FETÖ operasyonunda 72 gözaltı

        Jandarma ekiplerince 32 ilde, FETÖ'ye yönelik icra edilen operasyonlarda gözaltına alınan 72 şüpheliden 41'i tutuklandı.

        İçişleri Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "32 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 41'i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

        Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 32 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

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        #FETÖ
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