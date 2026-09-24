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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kazada yaralanan 13 yaşındaki İsmail Arslan, 13 gün sonra yaşamını yitirdi

        Kazada yaralanan 13 yaşındaki İsmail Arslan, 13 gün sonra yaşamını yitirdi

        Adana'da otomobilin takla attığı kazada ağır yaralanan 13 yaşındaki İsmail Arslan, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 09:29 Güncelleme:
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        13 gün sonra hayatını kaybetti

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 13 yaşındaki İsmail Arslan, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        ARAÇ TAKLA ATTI

        İHA'daki habere göre kaza; 11 Eylül tarihinde Adana'nın Kozan ilçesinde meydana geldi. Feke ilçesinden Kozan istikametine seyir halinde olan E.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

        6 KİŞİ YARALANDI

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü E.Y. ile D.T., F.A., İ.A., D.T. ve F.T. olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

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        Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 13 yaşındaki İsmail Arslan ise daha sonra Adana'daki bir hastaneye sevk edildi.

        13 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

        Hastanede 13 gündür tedavi gören İsmail Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Arslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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        #adana
        #İsmail Arslan
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