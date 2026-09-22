AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Seçimler zamanında olacak ama diyeceksiniz ki 'Zamanında olursa Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı ne olacak?' Biliyorsunuz, seçimlerin şu an hiç kimse hiçbir karar almasa zaten tarihi belli, 2028 Mayıs." dedi.

Yavuz, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Eskişehir'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir otelin davet salonunda bir araya geldi.

Burada konuşan Yavuz, çok önemli süreçlerden geçtiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız New York'ta Birleşmiş Milletler Kurulu toplantısında. Bütün Türkiye, hatta bütün dünya neredeyse liderimizin vereceği mesajları bekliyor. Bir yandan 'Terörsüz Türkiye' sürecini işletmeye çalışıyoruz.

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Başka türden işleri peş peşe yapıyoruz ve bütün bunları Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte, onun liderliğinde gerçekten Türkiye'de 'yapılamaz' denilenleri yaparak, 'olmaz' denilenleri gerçekleştirerek, prangaları kırarak, zincirleri paramparça ederek yol almaya devam ediyoruz."

Yavuz, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iktidarlarının 3 yıl dolmadan 470 bin konutu tamamladığını belirterek, yüksek kira fiyatları nedeniyle devletin 500 bin sosyal konut yapmaya başladığını da ifade etti.

İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl tam 84 milyon kişinin uçuş gerçekleştirdiğini söyleyen Yavuz, "Bu yıl da 87 milyon bekleniyor. 4. pist devreye girdi. 9. pist devreye girecek. O zaman 200 milyon yolcu oradan yılda uçuş gerçekleştirecek, Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

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"CUMHURBAŞKANIMIZLA YOLCULUĞUMUZ DEVAM EDECEK"

Yavuz, heyecanları ve hayalleri istikametinde yollarına devam edeceklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Hiçbir makamımız olmasa bile 'Dava neferliği en büyük makamdır.' diyeceğiz, Recep Tayyip Erdoğan'ın çizgisinde sonuna kadar uğraş vermeye, alın teri akıtmaya devam edeceğiz. Bakınız, Bayraktar'lar açıklama yaptı. Her ilde kamikaze dron üssü kuracağız. Bakınız, biz nükleer santraller devam ederken ikincisini, üçüncüsünü yapma gayreti içindeyiz. Bakın, ANKA-3 diye bir İHA var. Okumuşsunuzdur. Çift motorlu, çok da büyük. 2 bin kilometre menzili var. Ve kesinlikle radara yakalanmıyor. ANKA'mız geliyor. Allah'ın izniyle yeni ufuklara doğru Sayın Cumhurbaşkanımızla güçlü bir şekilde yolculuğumuz devam edecek."

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Kendisine en çok "Seçim ne zaman olacak?" diye sorulduğunu ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Şu anda partimizin aldığı bir karar yok. Çünkü seçime çok daha fazla zaman var. 'Şimdi iş zamanı' diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir yandan bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, teşkilat mensubu arkadaşlarımız herkes bir yandan çalışmaya devam ediyor. 2028'e kadar bu böyle devam edecek.

Seçimler zamanında olacak ama diyeceksiniz ki 'Zamanında olursa Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı ne olacak?' Biliyorsunuz, seçimlerin şu an hiç kimse, hiçbir karar almasa zaten tarihi belli, 2028 Mayıs. Hiç kimsenin, ne YSK'nin ne Meclisin ne başkasının bir karar alması gerekmiyor."

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"BAŞKALARININ DEDİĞİ GİBİ SENEYE SEÇİM YOK"

Yavuz, seçimleri o tarihten önceki bir tarihe almanın 3 yolunun olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir, Anayasayı değiştirirsiniz, bu mümkündür. Sayın Cumhurbaşkanı seçim yenileme kararı alabilir. TBMM seçim yenileme kararı alabilir. Biz istiyoruz ki, milletvekillerimiz de burada, TBMM 2028 yılı içinde ama yani esas tarihten 1-2 hafta öncesine denk gelecek şekilde seçim yenileme kararı alsın ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bir kez daha başımızda lider, başımızda Cumhurbaşkanı olarak var olsun diye istiyoruz.

Bu da böyle olacak diye çok güçlü bir şekilde öngörüyoruz ve inanıyoruz. Başkalarının dediği gibi seneye seçim yok. Seçimler 2028 yılı içinde olacak, diye düşünebilirsiniz."

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Anayasa değişikliğine ilişkin de sorular geldiğini ifade eden Yavuz, şunları belirtti:

"Evet, o hevesimiz devam ediyor. Biz anayasayı, yeni, sivil, demokrat bir anayasayı eninde sonunda gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da işte tam da bunun için 10 kişilik bir komisyon kurdular. Ben de o komisyonun üyelerinden birisiyim.

Çok uzun süre çalıştık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında çalıştık. Bir noktaya geldi, mesele. Bugün yarın, çok kısa süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın programına uygun olacak tarzda kendilerine bir sunum yapılacak.

Sonra da bekleyeceğiz. Fırsatı bulduğumuz anda, anayasayı değiştirme imkanının oluştuğunu gördüğümüz anda bir anayasa değişikliği olacak."

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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise partilerinin kurulduğu günden bu yana istişareye inanan, milletin sözüne kulak veren bir siyasi hareket olduğunu belirterek, teşkilatın, sivil toplum kuruluşlarının ve hemşehrilerinin görüşlerini dinlemek, ihtiyaçlarını birlikte değerlendirmek için bir arada olduklarını vurguladı.

Programa, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve diğer ilgililer ile teşkilat mensupları katıldı.