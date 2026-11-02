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        Haberler Gündem Politika AK Parti'nin siyasi yolculuğu "Kuruluşunun 25. İktidara Gelişinin 24. Yılında AK Parti" panelinde ele alınacak

        AK Parti'nin siyasi yolculuğu "Kuruluşunun 25. İktidara Gelişinin 24. Yılında AK Parti" panelinde ele alınacak

        AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci, iktidara gelişinin 24'üncü yılı dolayısıyla 3 Kasım Salı günü partinin genel merkezinde panel düzenlenecek. Hüseyin Yayman'ın moderatörlüğünü üstleneceği panele, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ile Ömer Çelik, Ahmet Büyükgümüş ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşmacı olarak katılacak. Panelde, partinin siyasi geçmişi, iktidar dönemi ve gelecek hedeflerinin ele alınması bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 09:51 Güncelleme:
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        25 yıllık siyasi yolculuk ele alınacak

        AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci, iktidara gelişinin 24'üncü yılı dolayısıyla panel düzenlenecek.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı ile Teşkilat Başkanlığı işbirliğinde "Kuruluşunun 25. İktidara Gelişinin 24. Yılında AK Parti" paneli yapılacak.

        AK Parti Genel Merkezi'nde 3 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek panelin moderatörlüğünü Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman üstlenecek.

        Panele, Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ile Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşmacı olarak katılacak.

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        AK Parti'nin çeyrek asırlık siyasi birikimi ve iktidar tecrübesinin ele alınacağı panelde, partinin kuruluşundan bugüne uzanan siyasi yolculuğu, Türkiye'nin geçirdiği dönüşüm süreci ve gelecek vizyonu değerlendirilecek.

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen 25 yıllık süreçte, Türkiye'nin demokrasi, kalkınma ve siyaset alanlarında yaşadığı değişim ele alınacak.

        Panelde, AK Parti'nin gelecek hedefleri ve Türkiye Yüzyılı vizyonu da gündeme gelecek.

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