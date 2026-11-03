Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY'ye yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 21'i yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Kamu Mahrem Yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilere yönelik 3 Kasım 2026 tarihinde Ankara merkezli 10 farklı ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ'YE FİNANSAL DESTEK SAĞLAYANLARA OPERASYON

Başsavcılık tarafından yürütülen 2026/64943 sayılı soruşturma kapsamında ise FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine finansal destek sağlayıp güncel faaliyetler yürüttükleri tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 3 Kasım 2026 tarihinde şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan her iki soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.