Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ankara
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ankara Ankara trafiğine yeni ana hat... İncek’te açılan yeni yol Ankara trafiğine nefes aldıracak mı?

        Ankara trafiğine yeni ana hat... İncek’te açılan yeni yol Ankara trafiğine nefes aldıracak mı?

        Yargıtay'ı geçip İncek yönüne ilerlerken Jandarma'nın hemen yanında yürütülen yol çalışması dikkat çekiyor. Yeni ulaşım koridorunun Bilkent, İncek ve Eskişehir Yolu bağlantılarındaki trafik yükünü azaltması hedefleniyor. Peki yeni yol nereleri birbirine bağlayacak, ne zaman tamamlanacak? Bülent Aydemir'in haberi...

        Giriş: 03 Kasım 2026 - 11:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ankara trafiğine yeni ana hat

        Ankara’nın trafiğini rahatlatmaya dönük hamleler arasında yer alan önemli bir ulaşım hattı inşa ediliyor. Başkent’in hızla büyüyen güneybatı aksında yeni bir ulaşım hamlesi geldi. Yargıtay’ı geçtikten sonra İncek yönüne ilerlerken, Jandarma’nın hemen yanında sağ tarafta sürdürülen geniş çaplı yol çalışması, bölgenin ulaşım geleceğine ilişkin önemli ipuçları veriyor.

        Sahada iş makineleri, yol platformu oluşturma, zemin düzenleme ve asfalt hazırlığı çalışmaları dikkat çekiyor. Mevcut yolun hemen yanında geniş bir alanda yürütülen imalat, bölgedeki ulaşım kapasitesini artırmaya yönelik yeni bir bağlantı yolunun inşası için.

        REKLAM

        İNCEK’İN TRAFİK YÜKÜNE ALTERNATİF

        İncek, Beytepe ve çevresindeki yerleşim alanlarının hızla büyümesi, Eskişehir Yolu ve İncek Bulvarı üzerindeki trafik baskısını artırıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde Bilkent, Çayyolu, İncek ve Gölbaşı yönlerinde yaşanan yoğunluk, alternatif bağlantı yollarının önemini ortaya koyuyor.

        Bilkent-İncek bağlantıları ile bölgedeki yeni ulaşım düzenlemelerinin temel hedefi, araçların yalnızca mevcut ana arterlere bağımlı kalmasını önlemek ve trafik akışını farklı güzergâhlara dağıtmak. Yeni yolun tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım ağının daha bütünlüklü hale gelmesi, İncek ve çevresindeki yerleşimlerin ana ulaşım akslarına erişiminin kolaylaşması bekleniyor.

        REKLAM

        ESKİŞEHİR YOLU VE BİLKENT’E ETKİSİ

        Bölgedeki bağlantı projeleri, yalnızca İncek’te yaşayanları değil, Bilkent, Beytepe ve Eskişehir Yolu çevresindeki ulaşım hareketliliğini de ilgilendiriyor. Alternatif bağlantıların devreye girmesi halinde, mevcut arterlerdeki araç yoğunluğunun dağıtılması ve özellikle güneybatı yönündeki trafik akışının rahatlatılması mümkün olabilecek.

        Ancak yeni yolun trafik üzerindeki gerçek etkisi, güzergâhın hangi kesimlerinin ne zaman hizmete açılacağı ve diğer bağlantılarla nasıl bütünleşeceğine bağlı olacak.

        NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

        Sahadaki çalışmalar ilerlemesine karşın, yolun bağlantı noktaları, kavşak düzenlemeleri ve hizmete giriş takvimi, bölgedeki ulaşım yatırımlarının Ankara trafiğine sağlayacağı katkıyı belirleyecek.

        REKLAM

        İncek’teki bu çalışma, Ankara’nın büyüyen güneybatı koridorunda alternatif ulaşım ihtiyacının giderek daha belirgin hale geldiğini gösteriyor. Yeni yolun tamamlanmasıyla birlikte bölgenin trafik yükünün dağıtılması ve ulaşım ağının güçlendirilmesi hedefleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek'ten fon açıklaması
        Bakan Gürlek'ten fon açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Bakan Bolat'tan Volkswagen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Volkswagen açıklaması
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2027 yeniden değerleme oranı belli oldu
        2027 yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Genç çift kaza kurbanı!
        Genç çift kaza kurbanı!
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!
        "Savaşın önlenmesi için top ABD'nin sahasında"
        "Savaşın önlenmesi için top ABD'nin sahasında"
        Liverpool maçı öncesi eksikler can sıkıyor!
        Liverpool maçı öncesi eksikler can sıkıyor!
        TOGG'da yeni dönem
        TOGG'da yeni dönem
        Tanımadığı kadına sokakta tokat attı! "Yanlışlıkla kolum çarptı"
        Tanımadığı kadına sokakta tokat attı! "Yanlışlıkla kolum çarptı"
        Kenan için geliyorlar!
        Kenan için geliyorlar!
        ABD ara seçimlerinde kritik yarış
        ABD ara seçimlerinde kritik yarış
        Havalimanında ikinci buluşma
        Havalimanında ikinci buluşma
        "Çocuklar beni rahatsız etmeyin"
        "Çocuklar beni rahatsız etmeyin"
        "Şu sıralar biraz evsizim"
        "Şu sıralar biraz evsizim"