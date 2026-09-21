Samsun'da acı olay, önceki gün saat 14.45 sıralarında İlkadım ilçesi Kalkanca Mahallesi'nde meydana geldi.

10. KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Burhan Yusuf Çizmecioğlu (15) ikamet ettiği apartmanın 10. katının çatısından düşerek ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

İHA'da yer alan habere göre hastaneye kaldırılan Çizmecioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ALTIN MADALYA KAZANMIŞTI

Türkiye Atıcılık Federasyonu sporcusu olan Burhan Yusuf Çizmecioğlu’nun, şubat ayında Bulgaristan’ın Burgas kentinde düzenlenen U16-U18 Atıcılık Havalı Silahlar Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olduğu öğrenildi.

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GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Sporcu çocuğun cenazesi, dün öğle namazını müteakip Kalkancı Mahallesi Nur’u Osmaniye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kalkancı Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.