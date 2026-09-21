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        Haberler Gündem 3. Sayfa Avrupa şampiyonu sporcu ağlattı

        Avrupa şampiyonu sporcu ağlattı

        Samsun'da, Türkiye Atıcılık Federasyonu sporcusu ve Avrupa şampiyonu 15 yaşındaki Burhan Yusuf Çizmecioğlu, ikamet ettiği 10 katlı binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti. Genç sporcunun acı haberiyle ailesi ve atıcılık camiası gözyaşına boğuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 08:52 Güncelleme:
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        Avrupa şampiyonu sporcu ağlattı

        Samsun'da acı olay, önceki gün saat 14.45 sıralarında İlkadım ilçesi Kalkanca Mahallesi'nde meydana geldi.

        10. KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ

        Edinilen bilgiye göre, OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Burhan Yusuf Çizmecioğlu (15) ikamet ettiği apartmanın 10. katının çatısından düşerek ağır yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İHA'da yer alan habere göre hastaneye kaldırılan Çizmecioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        ALTIN MADALYA KAZANMIŞTI

        Türkiye Atıcılık Federasyonu sporcusu olan Burhan Yusuf Çizmecioğlu’nun, şubat ayında Bulgaristan’ın Burgas kentinde düzenlenen U16-U18 Atıcılık Havalı Silahlar Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olduğu öğrenildi.

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        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Sporcu çocuğun cenazesi, dün öğle namazını müteakip Kalkancı Mahallesi Nur’u Osmaniye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kalkancı Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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        #Samsun
        #samsun haberleri
        #Burhan Yusuf Çizmecioğlu
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