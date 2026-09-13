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        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman’da balkondan düşen 3 yaşındaki Mehir hayatını kaybetti

        Batman’da balkondan düşen 3 yaşındaki Mehir hayatını kaybetti

        Batman'da evlerinin ikinci katındaki balkondan düşen 3 yaşındaki Mehir Dilek, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Pazaryeri Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 15:41 Güncelleme:
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        3 yaşındaki Mehir kurtarılamadı
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        Batman’da evlerinin ikinci katından düşen 3 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        BALKONDAN DÜŞTÜ

        İHA'daki habere göre olay; Batman'ın Pazaryeri Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 3 yaşındaki Mehir Dilek henüz bilinmeyen bir nedenle evlerinin ikinci katındaki balkondan dengesini kaybederek sert zemine düştü.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine, olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan talihsiz çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan küçük Mehir, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Batman
        #mehir dilek
        #Son dakika haberler
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