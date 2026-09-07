Bolu'da "rüşvet", "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla yargılanan, görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı. Hakkında 263 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Özcan'ın duruşmaya SEGBİS ile katılacağı öğrenildi.

İHA'daki habere göre; sanıkların, "icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktığı davanın ilk duruşması, 5 günün ardından ara kararla sonuçlanmıştı.

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Mahkeme heyeti, 5 gün süren ve sanık savunmaları ile tanık ifadelerinin dinlendiği ilk duruşmanın ardından açıkladığı ara kararda tahliye ve tutukluluğa devam kararları vermişti.

ÖZCAN VE 3 SANIGIN TUTUKLULUĞU SÜRÜYOR

Bu kapsamda, tutuklu yargılanan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal ile Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan'ın adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmişti. Aynı ara kararda, yargılanan isimlerden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz'un üzerindeki ev hapsi tedbiri de kaldırılmıştı.

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Heyet, davanın kilit isimlerinden olan ve görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ile Bolu Pazarcılar ve Manavlar Esnaf Odası ve Bolu Köroğlu Kredi, Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

YENİ DURUŞMA BAŞLADI

Ertelenen davanın yeni duruşması bugün saat 09.00'da Bolu Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Hakkında 263 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Tanju Özcan'ın, bulunduğu ceza infaz kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye bağlanarak duruşmaya iştirak edeceği öğrenildi.

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Mahkeme heyetinin bugünkü duruşmada yeni tanıkları dinlemesi ve sanıkların mevcut durumlarına ilişkin yeniden değerlendirme yapması bekleniyor.