Bursa'da patenli bir gencin özel halk otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeli seyahat etmesi, amatör kameraya yansıdı.

İHA'daki habere göre olay; gece saatlerinde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patenli bir genç seyir halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerlemeye başladı.

O ANLAR KAMERADA

Trafiğin aktığı yolda otobüsün arkasında patenleriyle seyahat eden genç, hem kendi canını hem de diğer yol kullanıcılarını tehlikeye attı.

Bir süre bu şekilde ilerleyen gencin tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.