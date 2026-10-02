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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

        Bursa'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

        Bursa'da patenli bir genç, seyir halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerledi. Trafikte tehlikeli şekilde yolculuk yapan gencin o anları başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 10:11 Güncelleme:
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        Otobüs arkasında paten yolculuğu

        Bursa'da patenli bir gencin özel halk otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeli seyahat etmesi, amatör kameraya yansıdı.

        İHA'daki habere göre olay; gece saatlerinde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patenli bir genç seyir halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerlemeye başladı.

        O ANLAR KAMERADA

        Trafiğin aktığı yolda otobüsün arkasında patenleriyle seyahat eden genç, hem kendi canını hem de diğer yol kullanıcılarını tehlikeye attı.

        Bir süre bu şekilde ilerleyen gencin tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        #Bursa
        #otobüs
        #paten
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