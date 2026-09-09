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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "CHP satın alınamaz"

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "CHP satın alınamaz"

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla genel merkezde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile il başkanları, il kadın kolları başkanları ve milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen "Geçmişin Değerlendirilmesi ve Gelecek Vizyonunun Tespiti" programında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bütün evlatlarına CHP'nin kapıları açık olmalıdır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 17:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kılıçdaroğlu: "CHP satın alınamaz"

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP satın alınamayacak kadar büyük, satın almak isteyenleri de milletin ve tarihin vicdanında mahkum edecek kadar köklü bir yürüyüştür." dedi.

        Kılıçdaroğlu, partisinin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla genel merkezde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile il başkanları, il kadın kolları başkanları ve milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen "Geçmişin Değerlendirilmesi ve Gelecek Vizyonunun Tespiti" programında konuştu.

        Bugün yalnızca CHP'nin kuruluş yıl dönümünü kutlamadıklarını, aynı zamanda bir milletin ayağa kalkışını, bir devletin yeniden kuruluşunu ve büyük bir ülkünün siyaset sahnesindeki temsilini selamladıklarını belirten Kılıçdaroğlu, CHP'nin hikayesinin bir tabelayla bir makam odasında başlamadığını, bir kişinin şahsi ikbali için kurulmadığını vurguladı.

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        CHP'nin, vatanın ateş çemberinden geçtiği günlerde doğan milli iradenin partisi olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, bugün dünyada güç dengelerinin değiştiğini söyledi.

        Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

        "O halde bizim de bağımsızlık anlayışımızı büyütmemiz gerekiyor. Bugünün bağımsızlığı kendi enerjisini üretmektir. Bugünün bağımsızlığı kendi teknolojisini geliştirmektir. Bugünün bağımsızlığı savunma sistemini kurmaktır. Yazılımını üretmektir, verisini korumaktır. Kendi gıda güvenliğini sağlamaktır. Kendi üniversitesine güvenmektir. Kendi bilim insanına sahip çıkmaktır. Çünkü tam bağımsız Türkiye üreten Türkiye'dir."

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        Kılıçdaroğlu, savunma sanayinde kazanılmış hiçbir birikimi küçümsemediklerini dile getirerek, "Hiçbir siyasi parti, bu başarıların sahibi değildir. Sahibi bu milletin evlatlarıdır. Biz, bunu koruyacağız. Daha da ileriye taşıyacağız.

        Motoru da yapacağız. Çipi de, sensörü de, yazılımı da, elektroniği de yapacağız ve üreteceğiz. Çünkü Türkiye'ye ambargo uygulandığında Türkiye'nin eli, kolu bağlanmamalıdır. İşte gerçek milli savunma budur." ifadesini kullandı.

        "CHP'NİN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ"

        "CHP satın alınamaz." diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

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        "Çünkü CHP'nin değeri parayla ölçülemez. Gafiller bunu çok iyi bilmeli. CHP makamla satın alınamaz. Menfaatle satın alınamaz. Korkuyla satın alınamaz. Baskıyla satın alınamaz. Çünkü bu partinin mayasında Kuvayımilliye'nin ruhu vardır.

        Kuvayımilliye'nin ruhunu yaşıyoruz. Bu partinin damarlarında Cumhuriyet vardır. Bu partinin hafızasında Mustafa Kemal Atatürk vardır. Bu partinin vicdanında millet vardır. Bu nedenle açıkça ifade ediyorum, söylüyorum, CHP satın alınamayacak kadar büyük, satın almak isteyenleri de milletin ve tarihin vicdanında mahkum edecek kadar köklü bir yürüyüştür.

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        Hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez. Hiç kimse CHP'yi kendi makamının mülkü addedemez. Çünkü bu parti hiç kimsenin mülkü değildir. Bu parti milletindir, adı Halk Partisi'dir, halkın partisidir, 85 milyonun partisidir."

        Kılıçdaroğlu, hata ve yanlışlardan ders çıkaracaklarını belirterek, "Birbirimizi düşmanlaştırmayacağız. Çünkü biz aynı çınarın dallarıyız, aynı tarihin çocuklarıyız, aynı vatanın insanlarıyız, evlatlarıyız ve bugün ihtiyacımız olan şey birbirimizi tüketmek değil, birbirimize yeniden güvenmektir." diye konuştu.

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        "YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE"

        CHP'nin kapısının halka, gençlere, kadınlara, işçiye, çiftçiye, emekliye, bilim insanına açık olacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Kısacası Türkiye'nin bütün evlatlarına CHP'nin kapıları açık olmalıdır." dedi.

        Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet için çalışan bütün isimsiz kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla anan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

        "Onların emaneti bizlerin omuzlarındadır. Söz veriyoruz, o emaneti koruyacağız. O emanet, bizim namusumuzdur. Cumhuriyet'ten, bağımsızlıktan, Türkiye'den vazgeçmeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatacağız. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Yaşasın CHP. 9 Eylül kutlu olsun."

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        #CHP
        #Kemal Kılıçdaroğlu
        #9 Eylül
        #Son dakika haberler
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