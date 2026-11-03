CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Cumhuriyetimizin 103. yılını kutladık. Cumhuriyetimizin... Cumhuriyet ne diyorduk? Cumhuriyetimiz bilhassa kimsesizlerin kimsesidir diyorduk. Cumhuriyet aydınlanmadır diyorduk.

Cumhuriyet... Cumhuriyet, padişahların kulu kölesi olmak değil, özgür vatandaş, özgür birey olmak demektir. Cumhuriyet fazilettir.

Bu nedenle Cumhuriyet'in 103. yılını kutladık. Hepimiz sahip çıkacağız ama unutmamamız gereken temel bir nokta var: Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız.

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Cumhuriyeti kurunca, bağımsızlığımızı inşa ettik. Bağımsızlığımızı koruduk ama bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhuriyeti ilan ettikten sonra bütün mazlum milletler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni öncülük yaptığını bildiler ve önder kabul ettiler.

Ve bütün bu ülkelerin tamamı Cumhuriyeti kabul etti. O nedenle bizim Cumhuriyet anlayışımız sadece bize özgü değil. Bütün mazlum milletlere özgü bir cumhuriyet anlayışıdır.

Her kesimin bağımsızlığına saygı duyduk. Herkesin kalkınması gerektiğini düşündük ve herkesin cumhuriyeti içselleştirerek yeni bir kültürü kendi topraklarında inşa etmesini sağladık.

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CHP demek, sorunlara kilitlenmek ve çözüm üretmek demektir.

İki büyük emperyal gücün çekilmesiyle Orta Doğu'da büyük bir boşluk var. Kim dolduracak burayı? Kültürümüz aynı, inançlarımız aynı. Farklı mezheplerden olsak da aynı kültürü yaşıyoruz. Aynı bölgedeyiz, aynı yerdeyiz. Akrabalık ilişkilerimiz var ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir bölgesel güç olmak zorundadır.

Altını çiziyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir bölgesel güç olmak zorundadır. Kendi dar sınırlarınız içine kendinizi hapsedemezsiniz. Bölgesel güç olacaksınız. Ekonomisiyle, kültürüyle bütün alanlarda söz sahibi olacaksınız.

Dizi filmlerimiz çok izleniyor. Dünyanın her tarafında söyledim, yine söylüyorum: Keşke bir bölümü Şam'da, Mekke'de çekilse.

Bölgesel güç olmazsanız ezilirsiniz, yok olursunuz.

Yeni dünya düzeninin ne olduğunu bilmeyenler bunu bilemezler. Asker gönderecekmiş. Hayır efendim öyle bir şey yok. Biz bunu sorarız, soruştururuz bakarız.

Yemen yetkilileriyle de görüştüm. Yemenli Bakanlığı'da görüştüm. Onlara da söyledim. Mekke anlaşması için Türkiye oraya geliyorsa o bölgede barışı sağlamak için geliyordur.

'Bundan emin olun,' dedim, 'O bölgede huzuru sağlamak için geliyordur.'

Dış politika millî olmak zorundadır. Dış politikada Türkiye'nin çıkarları esas alınır.