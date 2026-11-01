Cumhuriyet Halk Partisi’nin internet sitesinden Özgür Özel'in genel başkanlık dönemi kaldırıldı
CHP'nin resmi internet sitesinde, Özgür Özel'in genel başkanlığı dönemine ait haber, basın açıklaması ve TBMM konuşmalarının arşivde yer almadığı görüldü. Sitedeki ilgili başlıklarda Kasım 2023 ile Mayıs 2026 arasındaki yaklaşık üç yıllık döneme ait içeriklere ulaşılamadı
CHP’nin internet sitesinden, Özgür Özel’in genel başkanlığı dönemine ait haber, basın açıklaması, TBMM konuşması ve yazılı açıklamalar kaldırıldı. Sitenin arşivinde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan ayrıldığı Kasım 2023 ile mutlak butlan kararının verildiği Mayıs 2026 arasındaki yaklaşık üç yıllık döneme ait içeriklere yer verilmediği görüldü.
ANKA'da yer alan habere göre, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin 21 Mayıs 2026 tarihli mutlak butlan kararı Yargıtay’da beklerken, partinin resmi internet sitesinde değişiklik yapıldı. Bu kapsamda, “chp.org.tr” adresindeki siteden Özgür Özel’in genel başkanlığı dönemine ait içerikler kaldırıldı.
Sitede, TBMM konuşmaları, miting konuşmaları, etkinlik konuşmaları, basın açıklamaları, yazılı açıklamalar, sosyal medya paylaşımları, TV programları, röportajlar, kabuller, haberler, kurultay konuşmaları ve yurt dışı konuşmaları başlıklı sekmelerdeki içeriklerin Kasım 2023’ten Mayıs 2026’ya geçtiği görüldü.
Özgür Özel’in açıklamalarının yanı sıra, aynı dönemde genel başkan yardımcılarının basın açıklamaları, parti sözcülerinin basın toplantıları, parti yöneticilerine ait bültenler, TBMM faaliyetleri, raporlar, fotoğraflar ve diğer içeriklerin de siteden kaldırıldığı belirtildi.