Aydın'ın Didim ilçesi Taşburun mevkiinde dalgıç kıyafetiyle ölü bulunan kişinin Söke'de muhasebeci yardımcılığı yapan Üzeyir Taşyumru (66) olduğu öğrenildi.

İHA'daki habere göre olay; Aydın'ın Didim ilçesinde meydana geldi. Taşburun mevkiinde dün akşam saatlerinde dalgıç kıyafetli bir kişinin cansız bedeni kıyıda bulunmuştu.

Cansız bedeni fark eden çevredeki balıkçılar durumu Jandarma ve Sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.

Yapılan araştırmada kişinin Söke ilçesinde muhasebe yardımcılığı yapan evli ve bir çocuk babası 66 yaşındaki Üzeyir Taşyumru olduğu balık tutmak için denize girdiği tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından Taşyumru'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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Taşyumru'nun kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.