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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dalgıç kıyafetiyle ölü bulunmuştu... Kimliği tespit edildi!

        Dalgıç kıyafetiyle ölü bulunmuştu... Kimliği tespit edildi!

        Aydın'da dalgıç kıyafetiyle cansız bedeni kıyıda bulunan kişinin 66 yaşındaki Üzeyir Taşyumru olduğu belirlendi. Söke'de muhasebeci yardımcılığı yapan Taşyumru'nun balık tutmak için denize girdiği tespit edilirken, kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 09:49 Güncelleme:
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        Dalgıç kıyafetli adam ölü bulundu

        Aydın'ın Didim ilçesi Taşburun mevkiinde dalgıç kıyafetiyle ölü bulunan kişinin Söke'de muhasebeci yardımcılığı yapan Üzeyir Taşyumru (66) olduğu öğrenildi.

        İHA'daki habere göre olay; Aydın'ın Didim ilçesinde meydana geldi. Taşburun mevkiinde dün akşam saatlerinde dalgıç kıyafetli bir kişinin cansız bedeni kıyıda bulunmuştu.

        Cansız bedeni fark eden çevredeki balıkçılar durumu Jandarma ve Sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.

        Yapılan araştırmada kişinin Söke ilçesinde muhasebe yardımcılığı yapan evli ve bir çocuk babası 66 yaşındaki Üzeyir Taşyumru olduğu balık tutmak için denize girdiği tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından Taşyumru'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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        Taşyumru'nun kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Aydın
        #didim
        #HABER
        #Son dakika haberler
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