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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evinin önünden kaybolmuştu: 2,5 yaşındaki küçük kızın acı haberi sulama havuzundan geldi

        Evinin önünden kaybolmuştu: 2,5 yaşındaki küçük kızın acı haberi sulama havuzundan geldi

        Denizli'de evinin önünden kaybolan 2,5 yaşındaki Z.F.Y., ekiplerin arama çalışmaları sırasında sulama havuzunda cansız halde bulundu. Küçük çocuğun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 10:32 Güncelleme:
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        2,5 yaşındaki çocuk ölü bulundu
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        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, evinin önünden kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğu, ekiplerin arama çalışmalarında sulama havuzunda ölü bulundu.

        İHA'daki habere göre olay; dün akşamüstü saatlerinde Benlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y. ve N.Y. çifti, 2,5 yaşındaki kızları Z.F.Y.'nin evlerinin önünden kaybolduğunu fark etti. Ardından durumu ekiplere bildirdi.

        Ekiplerin ve mahalle sakinlerinin aramaları sırasında sulama havuzunun yakınında Z.F.Y.'nin kıyafetlerinin görülmesi üzerine ekipler tarafından havuzda arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında, Z.F.Y.'nin havuzun dibindeki cansız bedenine ulaşıldı.

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        Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından küçük çocuğun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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