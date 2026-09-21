Denizli’de domuz sürüsüne çarpan motosiklet sürücüsü İsmail Azgınoğlu hayatını kaybetti
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken domuz sürüsüne çarpan 45 yaşındaki İsmail Azgınoğlu, yola savrularak hayatını kaybetti. Gece saatlerinde meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 21 Eylül 2026 - 12:38 Güncelleme:
Sarayköy’de motosikletiyle seyir halindeyken domuz sürüsüne çarpan sürücü, kazada yaşamını yitirdi.
İHA'daki habere göre kaza; saat 02.00 sıralarında Denizli’nin Sarayköy ilçesi Tosunlar Mahallesi yakınlarındaki Hasköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sulama suyu kontrolü yapmak üzere yonca tarlasına doğru motosikletiyle yola çıkan İsmail Azgınoğlu’nun karşısına aniden domuz sürüsü çıktı.
Motosikletin domuzlara çarpması sonucu Azgınoğlu yola savrularak ağır yaralandı.
Yoldan geçen sürücülerin ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 45 yaşındaki Azgınoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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