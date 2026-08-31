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        Haberler Gündem Yargı Gülistan Doku soruşturmasında 3 şüpheli adliyede

        Gülistan Doku soruşturmasında 3 şüpheli adliyede

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 10:05 Güncelleme:
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        3 şüpheli adliyede
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        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü adliyeye sevk edildi.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ünün işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesine getirilen zanlıların sorgu işlemleri devam ediyor.

        Diğer 7 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

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        Operasyonda, Temmuz 2017 ile Temmuz 2019 arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K. ile eşi B.H.K, polis dalgıçları A.K, G.G. ve V.İ, soruşturma kapsamında önceden tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö'nün çocukları D.Ö, S.Ö. ve N.M.Ö. ile eşi S.Ö. ve o dönem üniversite öğrencisi olan P.B. gözaltına alınmıştı.

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        #Tunceli
        #Gülistan Doku
        #haberler
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