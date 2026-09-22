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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gümüşhane'de otomobilin çarptığı Yaşar Dabağ 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

        Gümüşhane'de otomobilin çarptığı Yaşar Dabağ 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

        Gümüşhane'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 64 yaşındaki Yaşar Dabağ, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 11:45 Güncelleme:
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        12 gün sonra hayatını kaybetti
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        Gümüşhane'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 64 yaşındaki Yaşar Dabağ tedavi gördüğü hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞIYORDU

        İHA'da yer alan habere göre kaza; 10 Eylül tarihinde Gümüşhane'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halis Yılmaz yönetimindeki otomobil, Bayburt istikametine seyir halindeyken Bağlarbaşı Mahallesi Fevzi Paşa İlkokulu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Dabağ'a çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Dabağ, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        12 GÜNÜN ARDINDAN KURTARILAMADI

        Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Dabağ, durumunun ağır olması nedeniyle daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 12 gün boyunca tedavi gören Dabağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        Üç çocuk babası olduğu öğrenilen Yaşar Dabağ'ın ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

        BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

        Dabağ'ın cenazesi bugün Kemaliye Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Emirler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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        #gümüşhane
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